22 ноября состоялась шестая ежегодная церемония вручения премии «Твердые знаки», учрежденная газетой «Коммерсантъ» в Перми. В этом году обладателями премии стали девять представителей делового сообщества, выбранных редакцией издания. Обновленные номинации, как и измененный формат мероприятия, в этом году стали настоящим сюрпризом для гостей праздника.

Вечеринка по поводу вручения премии состоялась в DigitalPort. «Мы каждый год стараемся вас удивлять не только выбором победителей, но форматом мероприятия. Стараемся уйти от традиционных форм. Если первая церемония была протокольным мероприятием, в органном зале, с роялем на сцене, то каждый последующий год мы старались придумать что-то новое, интересное, чтобы вы ждали не только имена победителей, но и сам вечер был ярким и запоминающимся»,— отметила директор ООО «Деловая журналистика» Людмила Крошечкина, открывая церемонию.

Гостей вечера ждали сюрпризы от редакции, секреты создания информационных материалов, выступление стендап-комика и живая музыка на протяжении всей церемонии. Ведущим мероприятия по традиции стал Александр Гасенегер.

Угощения были подготовлены кейтеринговой службой Shumkova_catering: потрясающее мороженое из лесных грибов с луковым конфитюром, чипсами и соком петрушки! Все в этот вечер должно было удивлять гостей. Кейтеринговая служба представила новый для Перми формат подачи блюда, и даже меню было необычным.

«Мы разделяем стремление „Коммерсанта“ поощрить и высоко оценить компании и предприятия, которые вносят особый вклад в развитие российского бизнеса, внедряют инновационные подходы, технологии и новаторские решения в своих бизнес-проектах. Самое главное, что „Коммерсантъ“ не боится экспериментировать, всегда придумывает что-то новое, — мы это особенно ценим и поддерживаем. И сегодняшнее мероприятие прошло в атмосфере легкого, непринужденного общения. Спасибо „Коммерсанту“ за прекрасный вечер»— отметил региональный директор операционного офиса «Пермский» Промсвязьбанка Андрей Клепиков.

«Мне показался невероятно интересным формат, и все — и номинанты, и победители — были невероятно интересные, действительно внесшие большой вклад в развитие бизнеса в Пермском крае»,— прокомментировал итоги вечера вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов.

Выбирая победителей по итогам делового сезона 2018/19 редакция газеты «Коммерсантъ» в Перми изменила принцип отбора, отойдя от практики определения главной темы года. Перечень тем был расширен, что позволило отметить большее число представителей делового сообщества. «Шел шестой год российского кризиса, вызванного санкциями и падениям цен на нефть. Все давно привыкли жить по средствам, инвестиционные проекты реализуются крайне осторожно»,— пояснил новый принцип отбора номинантов главный редактор «Коммерсантъ» в Перми Вячеслав Суханов. По итогам делового сезона редакция вручила девять твердых знаков.

Твердый знак в номинации «Новые земли. За вклад в редевелопмент территорий» получил технопарк «Морион Digital» — один из первых проектов, получивших в 2018 году статус технопарка в Пермском крае. В ближайшем будущем на площадке парка будет создан федеральный центр робототехники.

Приз «Rе:новация. За вклад в преобразование городских пространств» получило ООО «ОРСО-Групп» за ЖК «Маасдам». Это первый проект по вовлечению в жилую застройку Рязанского промузла, который в результате редевелопмента постепенно превращается из промышленной зоны в жилую.

В номинации «Green, go! За вклад в экологические проекты» победителем стало ООО «Буматика». Компания управляет небольшим, но инновационным полигоном ТБО в Краснокамске, активно внедряет различные ноу-хау в сфере утилизации и переработки мусора.

АО «СИБУР-Химпром» стало обладателем премии в номинации «Все свое. Импортозамещение» за то, что в рекордно короткие сроки построило и открыло в 2018 году производство пластификатора — диоктилтерефталата (ДОТФ), используемого в различных строительных материалах. Объем инвестиций составил свыше 7 млрд руб.

Редакция «Коммерсантъ» вручила приз за информационную открытость «Право на гласность» Марине Медведевой, генеральному директору УК «РИАЛ», как одному из самых частых, информированных и публичных экспертов для „Ъ-Прикамье“.

Специальную премию для малого бизнеса «Славный малый» получил пермский перевозчик Олег Сасунов, открывший первую в Перми службу каршеринга под брендом Vorona CAR.

«За инвестиционное мужество» твердый знак получил основатель холдинга «Эр-Телеком» Андрей Семериков, который приобрел завод ЖБК «Стройиндустрии» и ЖБК №1.

Победителем в номинации «Слово с Ъ знаком» стал Геннадий Тушнолобов за высказывание: «Если вы назовете мне хоть одну стройку в Перми, которая проходит по всем правилам, я локтями буду креститься!»

Награду в номинации «Самый полезный человек для бизнеса» получил Вячеслав Белов, за свою работу на посту краевого омбудсмена по делам предпринимателей. За пять лет Вячеслав Белов проделал огромный фронт работы, а теперь продолжает отстаивать права предпринимателей в Пермской ТПП. «Сама номинация была для меня абсолютно неожиданной. Я честно не знал, и мне невероятно приятно получить эту награду. Хочется продолжать работу по защите интересов бизнеса в Пермском крае»,— прокомментировал свою победу господин Белов.

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