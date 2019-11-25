На выплаты при рождении второго ребенка направят 1,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба

Депутаты Воронежской областной думы поддержали законодательную инициативу губернатора Александра Гусева о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. руб. при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019 года. Соответствующие поправки в ряд законодательных актов Воронежской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан внесены на 49 заседании регионального парламента 25 ноября.



Как рассказал председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, «правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством». «В Воронежской области создана и действует целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей и отдельных ее членов, стимулирование рождаемости и другие составляющие. Но мы всегда готовы поддержать дополнительные меры системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми. Положительный прогноз экономической ситуации в регионе и наполняемости бюджета позволяет заложить дополнительные средства на их реализацию в полном объеме», – подчеркнул Владимир Нетёсов. Спикер сообщил, что на вводимую единовременную выплату при рождении второго ребенка на период до 2022 года из регионального бюджета потребуется почти 1,3 млрд руб., из них в 2019 году – 20 млн руб., в 2020 году – 444 млн руб. Планируется, что в 2020 году выплату смогут получить 2220 человек, а в 2021 и 2022 годах по 2050 человек.

По словам председателя комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмилы Ипполитовой, решение об одобрении новой меры соцподдержки было принято, в том числе на основании серьезных статистических данных и масштабных исследований, предоставленных на рассмотрение депутатского корпуса профильными департаментами облправительства: «Данная мера является не поощрительной, не компенсационной, а, скорее, стимулирующей для женщин, которые хотели бы в молодом возрасте родить второго ребенка, но в то же время по экономическим соображениям откладывают этот момент. Выплата будет существенным подспорьем и добавкой к федеральному материнскому капиталу». Людмила Ипполитова подчеркнула, что данная мера направлена не только на стимулирование рождения детей у семейных пар в более молодом возрасте, но и многодетности. По результатам аналитических исследований Росстата, женщины, родившие первого ребенка до 22 лет, решаются на рождение второго не позднее возраста 27 лет. В результате и вероятность рождения третьего ребенка повышается.

«Законодательные акты региона в социальной сфере – «живые» документы, которые можно и нужно подвергать корректировке. Поэтому мы обязательно будем оценивать эффективность новой меры соцподдержки, а также обсуждать перспективы ее распространения на более широкий круг семей, планирующих рождение второго ребенка, – заверил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он уточнил, что для оформления выплаты необходимо будет обратиться в управление социальной защиты населения Воронежской области по месту жительства или в один из филиалов МФЦ.