Пермский край вернул часть федерального трансферта на создание новых мест в школах

Правительство РФ изменило распределение субсидий на создание новых мест в школах и детских садах. Как сообщается на сайте правительства, в Министерство просвещения России поступили обращения об уменьшении размера иного межбюджетного трансферта из семи субъектов Российской Федерации (Республика Калмыкия, Пермский, Приморский края, Магаданская, Нижегородская, Пензенская, Тульская области). Объем иных межбюджетных трансфертов, от которых указанные субъекты Российской Федерации отказались полностью или частично, составляет 393,6 млн руб. на 2019 год.

Как пояснили “Ъ-Прикамье” в краевом минобре, обязательным условием получения трансферта из федерального бюджета является ввод в эксплуатацию объектов до конца 2019 года. По двум объектам, а именно детским садам в пос. Горном Пермского района на 120 мест и в деревне Гаревой Чайковского района на 55 мест, срок сдачи перенесен на более позднее время.

Поэтому средства по этим объектам возвращены в федеральный бюджет. Детские сады будут ведены в эксплуатацию в 2020 году, их построят за счет региона.