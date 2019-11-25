В Ростове прошел бизнес-форум для школьников

Подросткам рассказали о предпринимательстве

На стадионе «Ростов-Арена» 23 октября состоялся школьный бизнес-форум, который собрал порядка 1000 школьников из десяти муниципалитетов Ростовской области. Участниками мероприятия стали старшеклассники и учащиеся профильных классов. Форум состоял их нескольких модулей, посвященных эффективному тайм-менеджменту, правилам ведения бизнеса в социальных сетях и биологии лидерства. На мастер-классах школьников обучили принципам открытия нового бизнеса и основам налогообложения предпринимателей, а также помогли нарисовать собственный мотивирующий плакат.

По данным заместителя министра экономического развития Ростовской области Евгения Дорошенко, школьный бизнес-форум проходит в регионе в шестой раз. В этом году он стал частью регионального проекта «Популяризация предпринимательства», который утвержден губернатором Василием Голубевым в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель регионального проекта — формирование положительного образа предпринимателя, а также финансовая, образовательная и консультационная поддержка при открытии и сопровождении новых бизнес-проектов на территории региона.

«Министерство экономического развития заинтересовано в том, чтобы молодежь могла как можно раньше самоопределиться и получить предпринимательские навыки. Такие площадки позволяют собрать ребят из разных муниципальных образований и дать им эти навыки в рамках мастер-классов, дискуссий, общения с действующими предпринимателями», — сказал господин Дорошенко.

По словам замминистра экономики, в Ростовской области созданы все условия для развития бизнеса – существует целая инфраструктура поддержки предпринимательства, в том числе креативные пространства «Точки кипения» и центры «Мой бизнес», где можно получить консультацию, оформить льготный кредит, получить гарантийную поддержку, офис в рамках бизнес-инкубатора.

На форуме работали интерактивные зоны, где участники могли поиграть VR-игру по развитию навыков предпринимательства и карьерного роста, сделать памятные фото.

В заключительной части мероприятия для его активных участников провели лотерею. Победителям достались подарочные сертификаты и билеты на экскурсию по стадиону «Ростов-Арена».