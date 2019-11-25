В 2019 году Удмуртия получит 1,3 млрд рублей на поддержку МСП по нацпроекту

По итогам 2019 года Удмуртия получит 1,3 млрд руб. по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова, который выступил на «Часе субъекта» в Совете Федерации.

«Инвесторам мы предлагаем широкий перечень налоговых преференций и иных льгот, огромное внимание уделяется созданию инфраструктуры поддержки бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса — от регионального законодательства и образовательных программ до сотрудничества с крупнейшими федеральными институтами развития. Только в 2019 году на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках одноименного национального проекта будет направлено и уже направлено 1,3 млрд руб.»,— заявил господин Бречалов.

Глава Удмуртии пояснил, что по нацпроекту реконструируют и строят производственные помещения в металлургическом промышленном паре в Ижевске и в индустриальном в Воткинске. «В 2021 году мы планируем начать строительство еще пяти объектов. Создание этих объектов позволит обеспечить условия для развития субъектов МСП, осуществляющих переработку сельхозпродукции, производственных инновационных субъектов МСП, будут созданы рабочие места. И я прошу у Совета Федерации поддержки в этом направлении»,— добавил Александр Бречалов.