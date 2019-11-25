Воронежские власти проверят безопасность детсадов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил главам районов до 25 декабря провести внеплановые проверки детских садов и школ, сообщает пресс-служба облправительства. «Глава региона взял под личный контроль безопасность детей в школах и детсадах»,— сказали там.

По данным облправительства, главы районов буду обязаны провести проверки в том числе по качеству работы в учреждениях образования частных охранных предприятий, а также провести дополнительный инструктаж сотрудников детсадов и школ.

Усилению мер безопасности предшествовала трагедия в другом регионе. Напомним, 31 октября житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и, миновав охрану учреждения, зашел в комнату, где спали дети, и убил ребенка. Охранник принял мужчину за отца одного из детей.

Денис Поздеев был задержан на месте преступления, правоохранители заявили, что во время убийства он был пьян. Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь». Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе допроса Денис Поздеев от дачи показаний отказался.

Подробнее о случившемся читайте в материале “Ъ” «В детский сад запустили убийцу».

Сергей Калашников