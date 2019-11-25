СК не нашел состава преступления в краже бюллетеней с петербургского избирательного участка

Следственный комитет по Петербургу проверил обращение кандидата в совет МО «Московская застава» Александра Будберга о краже бюллетеней с избирательного участка на УИК №1280 и не нашел в действиях комиссии состава преступления. Об этом сообщается в присланном заявителю ответу из ГУ МВД, куда он изначально обратился (документ имеется в распоряжении редакции).

Господин Будберг утверждал, что члены УИК собрали бюллетени в неопечатанные мешки и скрылись с ними в неизвестном направлении. В этих действиях следственный комитет состава преступления не обнаружил.

Александр Будберг заявил, что оспаривает отказ СК в возбуждении дела в Городском суде Санкт-Петербурга.

Олег Дилимбетов