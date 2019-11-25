Уральскую элиту накрыли «Приходы»

14 ноября ИД «Коммерсантъ-Урал» презентовал новую книгу «Приходы. Культурные волны Урала». Мероприятие прошло в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Книга охватила 400-летний исторический период: с момента освоения территорий Среднего Урала и образования первых русских поселений до современного состояния городов. На четырехстах страницах описаны первопричины, повлиявшие на становление, развитие и жизнь уральских городов.

«Каждый регион уникален по-своему и имеет черты, которые формировались культурными волнами. Количество и качество волн, которые сформировали нас, были максимальными. Они усиливали друг друга, входили в резонанс», — представил книгу генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин, подчеркнув, что точкой, в которой сошлись все культурные волны, оказался Екатеринбург — «место силы и энергии».

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников отметил особую заслугу редакции, подчеркивающей, «насколько благодатна уральская земля».

Новый том «Коммерсанта» стал продолжением исторической серии издательского дома. Одна из главных задач проекта — раскрыть уникальную идентичность региона через различные культурные волны, приходившие на Средний Урал за четыреста лет: переселенческую, православную, старообрядческую, горнозаводскую, капиталистическую, лагерную, индустриальную и др.

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина напомнила, что все книги уральского «Коммерсанта» являются историческими ценностями, их не найти «в свободном распространении». Ранее редакцией были выпущены книги: «Девяностые», «Свердловск. Победа», «12», «Екатеринбург—Свердловск», «Свердловск—Екатеринбург», «Власть. Деньги», «Ловцы Банд. Место встречи…». Книги были отмечены различными наградами и практически сразу же после выхода стали букинистической редкостью.

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