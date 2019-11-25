В ЮРГПУ выбрали нового ректора

Новым ректором Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова избрали Юрия Розоренова, сообщает пресс-служба вуза. Ранее он временно исполнял обязанности ректора университета.

«Главные цели на ближайшие годы - увеличение доли иностранных студентов до 15 % от общей численности обучающихся, создание не менее двух новых международных научных партнерств, увеличение числа аспирантов до двух человек на одного профессора, рост количества привлекаемых грантов на сумму не менее 1 млн рублей на одного ученого в год», — приводит пресс-служба слова господина Розоренова.

Юрий Разоренов родился в 1963 году. В 1985 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых», квалификация - горный инженер. В 1992 году ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук, а в 2001 году — доктора технических наук. В 1985 начал работать в университете ассистентом кафедры «Разработка рудных и нерудных месторождений». С 28 января этого года временно исполнял обязанности ректора.

Дарья Голякова