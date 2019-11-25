На этой неделе в Ростове ожидается потепление и дожди

В Ростове всю неделю днем прогнозируют плюсовую температуру. Об этом сообщает Росгидрометцентр. Самым холодным днем недели будет понедельник, 25 ноября. Днем ожидается до +1°С, ночью — до -7°С, ветер 7 м/с, небольшая облачность, без осадков. Во вторник днем прогнозируют до +3°С, ночью — до -1°С, ветер 7 м/с, облачно, без осадков. В среду воздух днем прогреется до +6°С, ночью температура упадет до +4°С и пройдет небольшой дождь, ветер 4-6 м/с. В четверг днем ожидается дождливая погода при температуре +7°С, ночью ожидается до +3°С, дожди прекратятся, ветер 3 м/с. Пятница станет самым теплым днем рабочей недели. Днем ожидается до +9°С и облачность с прояснением. Однако ночью при +7°С пройдет дождь. Скорость ветра составит 5-6 м/с.

Дарья Голякова