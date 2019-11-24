Обоюдная несправделивость

«Зенит» продлил успешную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в Казани «Рубин» со счетом 2:1. Один из мячей забил Артем Дзюба, который в последнее время подвергся критике и даже оскорблениям со стороны болельщиков. После игры Сергей Семак, тренер «Зенита», назвал Дзюбу одним из лучших футболистов России.

Сине-бело-голубым нужно было с как можно меньшими затратами обыграть «Рубин», так как уже в среду им проводить решающий матч Лиги чемпионов против французского «Лиона». Правда, многие игроки «Зенита» вернулись из сборных, и по этой причине чемпионы России не могли обрушить на соперника всю мощь своих атак.

Повезло петербуржцам в том смысле, что «Рубин» редко закрывается всей командой в своей штрафной, старается больше атаковать — не так, как было в эпоху тренера Курбана Бердыева. Правда, к хорошим результатам это не приводит. До матча с «Зенитом» казанцы не только не могли одержать победу в четырех турах подряд, но даже не забивали в этих матчах голов. В игре с «Зенитом» голевую «засуху» удалось преодолеть. На 66-й минуте воспитанник петербурского футбола Евгений Марков распечатал ворота Михаил Кержакова, послав мяч из штрафной в дальний угол. Повторы показали, что в этом эпизоде у форварда «Рубина» было положение «вне игры». Но система видеопомощи арбитрам (VAR) в матче не работала: она работает не на всех играх чемпионатах России, что само по себе нонсенс.

Игре в Казани не «повезло». Только один из забитых в ней мяч был законным: когда на восьмой минуте отличился Сердар Азмун, открывший счет после передачи Далера Кузяева. К слову, иранский нападающий «Зенита» огорчил свою бывшую команду, из которой приехал прошлой зимой в Петербург. Марков забил из офсайда, Артем Дзюба на 79-й минуте — тоже. Моменты — сложные для судей: разглядеть сантиметры, которые разделяют атакующих и защищающихся, можно только на повторе. Значит, футбол достиг таких скоростей, что глаза судьи «фотографировать» эпизоды не успевают — и надо как можно скорее во всех матчах чемпионата использовать VAR. Пока этого не позволяет сделать отсутствие техники и лицензированных для работы с «кино» арбитров. В весенней части сезона ситуация должна измениться.

Тем не менее, гол Дзюбы был засчитан и стал своебразным «бальзамом» для форварда, который не смог оправдать ожидания болельщиков в матчах за сборную России против Бельгии и Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы. «Карликов» из Сан-Марино наши обыграли и без голов Дзюбы (5:0), а вот Бельгии сборная уступила в Петербурге со счетом 1:4. Хотя Артем перед игрой обещал поклонникам, что он и его партнеры будут драться «как львы». По ходу матча в Сан-Марино болельщики из России оскорбляли форварда «Зенита». Российский футбольный союз (РФС) даже занялся поисками этих людей, чтобы лишить их доступа на матчи сборной.

В Казани Дзюба забил, продлив беспроигрышную серию «Зенита» до шести матчей, и с десятью голами делит первое место в споре бомбардиров РПЛ вместе с Элдором Шумуродовым из «Ростова» и Александром Соболевым из «Крыльев Советов».

«Зениту» в этом году осталось сыграть в РПЛ два матча — против «Спартака» 1 декабря и против «Динамо» 6 декабря, оба на «Газпром Арене». Петербургская команда лидирует, имея 39 очков после 17 матчей, ее преследует «Локомотив», у которого 34 очка. В Лиге чемпионов сине-бело-голубым нужно обыгрывать «Лион» дома и «Бенфику» в гостях, чтобы рассчитывать на выход из группы.

Юрий Балетов