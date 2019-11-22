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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Лед оказался айсбергом

Проект строительства Ледовой арены в Нижнем Новгороде подорожал почти вдвое.

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Строительство арены на 12 тысяч мест на Стрелке вместо заявленных ранее 6 млрд рублей будет стоить почти 11 млрд рублей. Об этом исполняющий обязанности министра спорта региона Алексей Москвин уведомил депутатов регионального Парламента. Напомню, построить ледовый дворец обещали к 2021 году за счет федерального бюджета. Теперь, когда стоимость строительства заметно увеличилась, схема финансирования работ поменялась. Почти каждый четвертый рубль придется заплатить из бюджета области, а это в общей сложности 2,6 млрд рублей.

Заместитель председателя регионального Заксобрания Владислав Егоров разъяснил ЪФМ НН, какие средства предстоит потратить и в какие сроки это придется сделать.

Однако, по словам Алексея Москвина, ситуация еще может измениться – губернатор ведет переговоры, чтобы снизить вложения области до 4%.

Свое отношение к перспективам строительства арены высказал и Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов.

Несмотря на все вопросы, по итогам обсуждения профильный комитет рекомендовал Законодательному собранию принять к бюджету 2019 года поправки о выделении средств на проведение сетей к несуществующей арене.

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