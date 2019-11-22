На Урале стартовал социальный проект «Вещь добра»

В Екатеринбурге будут собирать вещи в переработку, а в Челябинске «Втор-Ком» будет производить из них геотекстиль.

Первый контейнер для сбора вещей установили сегодня в Екатеринбурге через дорогу от Гринвича – в бизнес-центре «Суворов» на ул. Радищева. Всех желающих приглашают приносить старые зимнее пальто, шапки и пуховики и другую вышедшую из употребления одежду. Собранный текстиль будут разделать на категории. Сильно изношенный – отправлять на переработку, а одежду в хорошем состоянии отдавать в благотворительные фонды или продавать. Непригодные вещи будут отправлять на переработку на челябинское предприятие «Втор-Ком», которое занимается производством геополотен и принимает текстиль на переработку.

Социальный магазин «Вещь добра», систематизирующий обращения с ненужной одеждой, является участником проекта Игоря Алтушкина #startup_reality. Твой ключ от бизнеса. Неделю назад он прошел отбор в кастинге и вошел в топ-девять идей, претендующих на первый грант от организаторов. Пройдет ли эта инициатива дальше – пока неизвестно, но организаторы проекта перешли к воплощению своей идеи уже сейчас.

Молодые предприниматели уже оборудовали пункт приема и сортировки вещей по адресу ул. Посадская 16 а, в офисе В 204, установили первый контейнер для сбора вещей на ул. Радищева, заручились поддержкой министерства социальной политики Свердловской области для передачи собранных вещей нуждающимся и до конца года планируют открыть в Екатеринбурге charity shop.

Создатели проекта «Вещь добра» надеются, что их идея полезного круговорота одежды приживется в городе и сформирует устойчивую социальную систему, какая уже больше 70 лет существует во всем мире.

«Charity shops давно работают в Великобритании, Америке, Австралии и других странах. С 2011 года такие магазины появились в Москве и Санкт-Петербурге. Главная задача таких проектов – превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Кроме того, в нашем пункте приема и сортировки вещей мы сможем производить разделение материалов для дальнейшей переработки и снизить количество не перерабатываемого мусора», - рассказал Денис Лекомцев.

Вторичная переработка отходов становится сегодня приоритетным направлением государственной политики в России. По данным Минприроды РФ, ежегодно образуется около 5,4 млрд т. всех видов отходов и около 375 млн т. требуют особых условий промышленной переработки.

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