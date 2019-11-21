Выгодно всем

Красноярская ГРЭС-2 (входит в Группу «ОГК-2») активно расширяет возможности применения отработанного сырья угольной станции. На предприятии завершена работа по переводу золошлаковых отходов в материалы.

Начиная с 2007 года ряд научных и учебных центров – Томский политехнический университет, Сибирский ЭНТЦ – изучали золошлаковые отходы электростанции. Проведена гигиеническая оценка отобранных проб, сертификация на соответствие государственным стандартам, исследованы физико-химические показатели и агрохимические свойства для подтверждения возможности вторичного использования. Исследования на радиационные показатели также дают положительные результаты – параметры ниже норм. В результате энергетики получили положительное заключение государственной экологической экспертизы, подтверждающее возможность использования золошлаков в различных сферах.

«В год на Красноярской ГРЭС-2 образуется около 260 тыс. тонн золошлаковых отходов. Перевод их в материалы, то есть в категорию побочного продукта сжигания угля, расширяет возможности для дальнейшего использования, что одновременно дает и экономическую выгоду потребителям, и решает проблему утилизации», – рассказывает заместитель директора – главный инженер Красноярской ГРЭС-2 Игорь Кирьянов.

Отработанное сырье после сжигания угля может применяться для рекультивации нарушенных земель, вертикальной планировки территорий, а также в дорожном хозяйстве, при изготовлении строительных материалов, формировании промежуточного слоя на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов. Такие материалы выступают отличной альтернативой дорогостоящим продуктам без ущерба для качества.

Кроме того, в 2016 году проведена сертификация сухой золы уноса: получен сертификат, позволяющий реализовывать сухую золу для изготовления бетонных конструкций и строительных растворов. В 2017 году получен сертификат на соответствие золошлаковых смесей из золоотвала. Их можно использовать при производстве бетона, керамического кирпича, строительных растворов, сырьевой смеси клинкера портландцемента, силикатного кирпича, при изготовлении тонкомолотой добавки для жаростойких бетонов, минеральных вяжущих, сухих строительных смесей.

Для реализации сухой золы на энергопредприятии введена в работу эффективная схема ее отгрузки. За последнее время реализовано порядка 3 тыс. тонн продукта. Станция готова отпускать потребителям 20 тыс. тонн в год железнодорожным и автомобильным транспортом. Разработан проект, допускающий увеличение объема поставки золы потребителям до 40 тыс. тонн в год. Имеются удобные подъездные пути, надежная система подготовки золы к отправке.

Сегодня это инновационный строительный материал, уникальный сырьевой ресурс с большими возможностями. Вовлечение сухой золы уноса и золошлаковых материалов в активный хозяйственный оборот выгодно всем: органам власти, населению, бизнесу и непосредственно энергетикам.

Филиал ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2 – одна из крупнейших тепловых угольных электростанций Восточной Сибири. Расположена в г. Зеленогорске, в 167 км на восток от г. Красноярска.

Основными видами деятельности являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основной рынок сбыта – оптовый рынок электрической энергии (мощности).

Установленная электрическая мощность – 1 260 МВт.

Установленная тепловая мощность – 976 Гкал/час.

Основным топливом является бурый уголь Бородинского и Переясловского разрезов Канско-Ачинского угольного бассейна марки 2БР. Резервное топливо не предусмотрено, растопочное топливо – мазут.

Станция обеспечивает надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.