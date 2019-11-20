Призеры Сурдлимпийских игр получат земельные участки под индивидуальное жилищное строительство

К чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, имеющим право бесплатного получения в собственность участка под индивидуальное жилищное строительство, добавятся чемпионы и призеры Сурдлимпийских игр, а также тренеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских чемпионов и призеров.

Соответствующие поправки во втором чтении предлагает внести Комитет Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил заместитель председателя этого комитета Андрей Тарасов.

Собеседник «ЪFM НН» пояснил, что на сегодняшний день на территории Нижегородской области постоянно проживают всего семь призеров Сурдлимпийских игр. Если говорить о победителях Олимпийских и Паралимпийских игр, то их в регионе всего 38, и только 17 человек реализовали свое право на получение земельного участка.

Андрей Тарасов считает это решение целесообразным и правильным, поскольку это станет дополнительным стимулом спортсменам и их тренерам достойно представлять Нижегородскую область на главных спортивных форумах.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что участки под строительство домов получат также чемпионы и призеры Олимпийских игр прошлых лет. Ранее такое право имели только те, кто завоевал медали в после 1 июля 2012 года.