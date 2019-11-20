Выбираем пермские бренды! Голосование открыто!

С 15 по 24 ноября открыто голосование по определению брендов Пермского края как среди товаров, так и в числе услуг: https://pokupaypermskoe.ru/opros.

В long-листе – 41 торговая марка и компания, которые разделены на три группы: продовольственные товары, промышленные товары и услуги для населения. В каждой категории вы можете выбрать от одного до трех номинантов. По итогам ваших оценок (подсчетом большинства голосов) в каждой номинации списка останется всего три участника, из которых экспертное жюри выберет победителей. Итоги голосования будут подведены в начале декабря экспертным жюри.

Кого из производителей уникальных, высококачественных продовольственных товаров, промышленных товаров и услуг для населения включать в список для голосования, определили 12 ноября на площадке Пермской торгово-промышленной палаты, на заседании экспертного совета конкурса «Пермский бренд». В рамках рабочей встречи был определен предварительный список (long-list) организаций и индивидуальных предпринимателей Пермского края, которые будут претендовать на общественное признание и после успешного прохождения всех этапов конкурса смогут представлять регион на российском и международном рынках.

Ваш голос станет символом общественного признания и поможет продвижению продукции и услуг лучших пермских производителей!