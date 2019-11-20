Курс на кадры

Министру высшего образования и науки РФ Михаилу Котюкову презентовали возможности Пермского края по обучению и развитию навыков в IT, нефтедобыче и сельском хозяйстве. Партнерство промышленных предприятий, вузов и науки позволяет внедрять новые разработки и параллельно обучать студентов современным навыкам, а также гарантирует им перспективные рабочие места.

18 ноября Пермь посетил министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков. В программу визита вошли семеноводческий комплекс в Лобаново, научно-образовательный центр (НОЦ) «Рациональное природопользование», компания «Промобот» и технопарк «Морион Digital».

Семеноводческий комплекс функционирует на базе филиала Пермского отделения УроРАН – НИИ сельского хозяйства. Здесь выращивают опытные образцы картофеля и семян. НИИ сотрудничает с аграрно-технологическим университетом и другими предприятиями. Общий объем инвестиций за 2018–2019 годы здесь составил около 110 млн руб. В ведении НИИ 8,5 тыс. га, из которых 5 тыс. га приходится на пашни. Как уточнило руководство НИИ, семеноводческий комплекс готов размножать сорта растений для товарных объемов. Кроме того, здесь возвели современную теплицу, ввод которой в эксплуатацию намечен на февраль 2020 года, а поля будут «оцифрованы», что позволит вести мониторинг, более рационально обрабатывать угодья, вовремя вносить необходимые удобрения. По словам Михаила Котюкова, на примере пермского НИИ заметно, что экспериментальная наука вернулась в агропромышленный комплекс. От этого выигрывают фермеры, молодежь и потребители сельхозпродукции.

Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что одна из ключевых задач сейчас – это консолидировать и качественно преобразовать территорию института, чтобы питомник, центр компетенций, животноводческий комплекс и другие подразделения могли работать совместно.

Михаилу Котюкову показали также одну из площадок научно-образовательного центра «Рациональное природопользование» на базе ПНИПУ. Напомним, пермский НОЦ стал одним из пяти пилотных в России. Максим Решетников подчеркнул, что НОЦ является примером эффективной консолидации работы научного, образовательного и промышленного секторов. То есть промышленные компании сотрудничают с научным сектором, создавая необходимые разработки, а студенты еще во время учебы учатся их применять. «Это взаимодействие позволяет нам двигаться дальше. По каждому из направлений НОЦ мы формируем глубокие программы развития, которые предусматривают создание технологий мирового уровня, – пояснил губернатор Пермского края. – При этом важно, что НОЦ – это не только про науку, не только про будущие технологии, это еще и про молодежь, которая должна остаться учиться в крае. Мы создаем образование другого уровня и гарантируем рабочие места, которые образуются в рамках НОЦ». По оценкам руководства НОЦ, уже на первом этапе создания центра период вовлечения выпускников вуза в рабочий процесс сокращается на полтора года.

«Планируется создать экосистему для развития прорывных технологий, привлечения и удержания талантливой молодежи, – рассказал директор НОЦ Павел Илюшин. – В планах – создание мультиотраслевого полигона, который не имеет аналогов и выполняет ключевые задачи в сфере науки, образования и производства. Полигон позволит осуществлять прототипирование оборудования, тестирование и апробирование новых технологий, ускорит реализацию проектов от идеи до внедрения в два-три раза».

Кроме того, на базе «Морион Digital» прошло совещание по развитию ИТ-образования. В частности, сетевой ИТ-университет начал закрывать потребность в кадрах с сентября 2019 года. Здесь школьники, студенты и работающие специалисты могут повысить квалификацию или пройти новое обучение по различным направлениям, включая языки программирования, интернет-маркетинг или управление IT-компанией. Лекторами в ИТ-университете выступают преподаватели университетов и руководители действующих ИТ-компаний. К концу 2019 года образовательные модули ИТ-университета изучат практически 7 тыс. человек, из которых 5 тыс. – школьники. В 2020 году количество слушателей курсов увеличится до 53 тыс. Обучение позволяет пермякам повышать квалификацию и получать перспективную работу в Пермском крае. По словам Михаила Котюкова, цифровизация должна затронуть и другие научные области, включая медицину.

Еще одним перспективным направлением является подготовка в ПНИПУ робототехников с 2020 года. Для этого «Промобот» передаст вузу пять моделей своего робота для последующего обучения студентов. Как отметил губернатор Максим Решетников, выпускники этого направления гарантированно будут востребованы на ИТ-рынке.