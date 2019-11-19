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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцам обещают скидку за вывоз отсортированных пластиковых отходов

Экологи считают, что такие отходы должны вывозить бесплатно.

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Жителям Нижегородской области обещают, что плата за вывоз отсортированных пластиковых отходов будет заметно ниже, чем за вывоз несортированного мусора.


Заместитель губернатора Андрей Харин рассказал на круглом столе, прошедшем на Нижегородской Ярмарке, что плата за вывоз пластика, который жители должны буду собирать в отдельный контейнер, составит в среднем на 21 процент меньше, чем за прочие отходы.

Руководитель экологической организации «Дронт», член Общественной палаты Нижнего Новгорода Асхат Каюмов предположил в разговоре с «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что такое решение пролоббировали компании, закапывающие мусор. По его словам, если жители сами отсортировывают ПЭТ-бутылки, то такие отходы должны вывозить, как минимум, бесплатно, поскольку их можно переработать. Если же с жителей берут плату, пусть и меньшую, то это может быть в интересах такого оператора, который закапывает мусор.

Напомним, что с1 августа этого года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас, в некоторых местах, организован отдельный вывоз пластика. Однако в соцсетях уже появились сообщения о проблемах с реализацией этого решения. С 1 января 2020 года планируется, что раздельно в Нижегородской области будет вестись сбор нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

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