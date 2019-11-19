МТС запустит Tax Free в розничной сети Ростова-на-Дону

Компания МТС до конца 2019 года подключит систему Tax Free в собственной розничной сети Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба оператора. Система позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории страны.

В декабре 2019 года помимо донской столицы к системе Tax Free будут подключены более 130 салонов МТС в 10 городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара. Данные города принимают наибольший поток иностранных туристов и рекомендованы Минпромторгом к пилотному проекту Tax Free. Затем сервис планируется масштабировать на все офисы продаж МТС.

В качестве партнера проекта выступает отечественный оператор HI.SKY Tax Free. С помощью сервиса HI.SKY Tax Free иностранные покупатели смогут возвращать до 12 % от стоимости приобретенных товаров в салонах МТС.

«На данный момент мы наблюдаем увеличение потока иностранцев во многих городах России. Заметная доля туристов заинтересована в покупке электроники в России, и теперь у них будет возможность приобрести гаджеты еще выгоднее за счет возврата части потраченных средств», — отметил директор по развитию бизнеса розничной сети МТС Павел Суховаров.

Системой Tax Free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учетом НДС. Для возврата НДС иностранцам необходимо оформить в магазине чек Tax Free, получить отметку таможенного органа и предоставить чек Tax Free для оплаты оператору HI.SKY.