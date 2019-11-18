Мастерство арзамасских приборостроителей

Молодые работники АО «АПЗ» стали победителями в трех номинациях областного этапа конкурса профессионального мастерства «Золотые руки-2019». Всего у приборостроителей четыре призовых места.



На базе Нижегородского машиностроительного завода соревновались 72 специалиста до 30 лет из 32 предприятий региона. Состязания прошли по шести профессиям: наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ, электросварщик ручной сварки, слесарь-инструментальщик, слесарь МСР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель дизельного электропогрузчика. Честь Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина и родного города защищали восемь сотрудников предприятия, завоевав три золота и одно серебро.

Третий год подряд первое место на региональном этапе занимает наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин.

— Эмоции от участия и победы испытываю одинаковые — волнение и радость, как в первый раз. Несмотря на имеющийся опыт участия в конкурсах профессионального мастерства, каждый раз готовлюсь основательно, — сказал Дмитрий Кукушкин.

Также третий раз лучшим слесарем-инструментальщиком стал работник инструментального цеха Евгений Филатов.

— Взять себя в руки, побороть волнение, собраться с мыслями и сделать то, что умеешь, — вот главная задача. Секрет победы один — мастерство, которое оттачивается годами. Спасибо наставникам — мастеру Михаилу Николаеву, начальнику Алексею Рогову, которые увидели во мне потенциал и готовили к победам, — отметил Евгений Филатов.

Впервые победителем областных «Золотых рук» стал специалист службы главного энергетика Алексей Макаров в номинации «электросварщик ручной сварки».

— Участвовал третий раз, впервые выбился в лидеры. К конкурсу готовился в нерабочее время. В профессии уже пять лет, на сварщика шел учиться намеренно, с желанием. На нашем предприятии ценятся рабочие профессии, что радует, — поделился Алексей Макаров.

Сергей Брунцов из цеха №53 занял второе место в номинации «наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ».