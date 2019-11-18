11-е заседание по делу «Седьмой студии». Допрос бывших сотрудников Минкультуры. Главное

Первым на заседании 18 ноября допросили директора «Росконцерта» Андрея Малышева, с осени 2017 по осень 2018 года он работал директором департамента поддержки искусства и народного творчества — именно этот департамент работал с «Седьмой студией». Он в целом рассказал, как в министерстве проходил контроль расходования бюджетных денег: по госконтрактам (такой был заключен с «Седьмой студией» в 2011 году) — проверяются творческие и финансовые отчеты, первичные документы (бухгалтерия) «запрашивались в исключительных случаях», по субсидиям — также отчеты, первичка присылалась вместе с ними.
После допросили директора Московской филармонии Алексея Шалашова, он работал директором департамента поддержки искусства Минкульта, когда стартовала «Платформа». Он рассказал, что «Платформа» была большим проектом и им занималась Софья Апфельбаум, сам лично он никаких документов не проверял. Он вспомнил, что работа по подготовке к «Платформе» началась в первой половине 2011 года, а ближе к концу был заключен госконтракт. По его словам, первичные документы по нему министерство не могло требовать из-за позиции Федеральной антимонопольной службы: если был конкурс (на «Платформу» его выиграла «Седьмая студия»), и на нем победила компания, предложившая минимальную цену, то она делает постановку за выигранные деньги, в отчетах подтверждаются только факты проведения мероприятий, первичная документация не сдается.
Третьей была допрошена бывшая сотрудница департамента экономики и финансов Минкультуры Наталья Кричина. Она сказала, что их департамент заключением контрактов не занимался. По ее словам, к ним поступали документы из других департаментов, они их регистрировали в 1С, после руководство присылало распоряжения, и по ним перечислялись бюджетные деньги. «Отдел отчетно-бюджетных процессов должен был проверять целевое расходование бюджетных средств»,— сказала Кричина. Как и проводились ли вообще такие проверки, она сказать не смогла.