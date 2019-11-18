Металлургов Магнитки защитят от опасной инфекции

В здравпунктах Магнитогорского металлургического комбината проходит централизованная бесплатная вакцинация работников предприятия и обществ Группы ММК от гриппа.



В этом году руководство компании почти втрое увеличило размеры финансирования программы вакцинации сотрудников предприятия против гриппа. Если в прошлом году в здравпунктах было привито 9 тысяч сотрудников, то в ходе нынешней прививочной компании планируется вакцинировать свыше 26 тысяч работников. Получить бесплатную прививку от гриппа работники могут в любом из 40 здравпунктов, расположенных на промплощадке комбината, 13 из которых работают в круглосуточном режиме. Как рассказала заместитель главного врача по работе с персоналом здравпунктов АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Елена Кострюкова, прививочная кампания продлится до 25 декабря. Работники получают вакцину импортного производства, которая хорошо себя зарекомендовала в ходе предыдущих прививочных кампаний, содержит актуальные штаммы гриппа и практически не даёт побочных эффектов. Согласно прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости сезонными вирусными инфекциями начнётся в январе-феврале будущего года, поэтому у тех, кто ещё не привился от гриппа, еще есть время сделать это.

Многолетняя практика вакцинации от гриппа на ММК прекрасно себя зарекомендовала. Статистика показателей заболеваемости красноречиво свидетельствует - работники, привитые от гриппа, реже болеют сезонными вирусными заболеваниями и меньше отсутствуют на работе по нетрудоспособности. Таким образом вакцинация, как и весь спектр лечебно-профилактических программ комбината, оправдывает себя и с социальной точки зрения, и в экономическом плане. А улучшение показателей здоровья работников, оборачивается в свою очередь, ростом производительности труда.

Сохранение здоровья персонала – одно из ключевых направлений социальных программ, реализуемых в ПАО «ММК». С 2017 года в рамках своей социальной стратегии компания приступила к реализации стратегической инициативы «Укрепление здоровья работников», которая пришла на смену действовавшим программам по лечению и профилактике здоровья работников. Учитывая негативное влияние различных производственных факторов и профессиональную обусловленность отдельных заболеваний, на базе цеховых здравпунктов реализуется несколько лечебно-профилактических программ. В рамках целевых профилактических программ «Спина без боли», «Легочное здоровье», «Здоровая печень», «Не страшна нам жара», «Предупредим воздействие вибрации» и «Сохраним слух» в цеховых здравпунктах профилактическое лечение ежегодно получают тысячи работников основных цехов из групп риска. За девять месяцев текущего года на реализацию медицинских программ комбинатом было направлено 174 млн рублей, затраты по Группе ММК на эти цели составили свыше 345 млн