Финал осеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу

Фото: Руспортинг

Спорт среди сотрудников компаний продолжает набирать популярность. Способствуя сплочению коллектива, помогая снизить текучесть кадров и улучшая бизнеса-показатели, корпоративный спорт является эффективным механизмом решения задач производства и бизнеса.

«Лига Чемпионов Бизнеса»- самое массовое корпоративное спортивное движение в России, не имеющее аналогов. В структуре проекта регулярные чемпионаты по разным видам спорта среди сотрудников из различных сфер бизнеса. Система проведения чемпионата основана на делении команд по дивизионам в зависимости от уровня спортивной подготовки. Этот принцип позволяет любой команде бороться за призы в своей «весовой категории».

Разумеется, корпоративный спорт не замотивирует каждого сотрудника, но как показывает практика, даже если каждый десятый будет заниматься спортом, климат в коллективе заметно улучшится.

Итак, 13 ноября в столице Черноземья прошли финалы Кубков осеннего сезона «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу, который организует и проводит «РУСПОРТИНГ».

Финалы Кубков вышли под стать всему сезону – драматичные, полные жестких единоборств и ярких эмоций. Особенно ярок был бой, другого слова не подберешь, между «Продмаркетом» и «ЦДС Дорогой», в котором команды сражались за Золотой Кубок 1. В равной игре «черно-белым» повезло больше – 3:2. В Серебряном Кубке 1 победу отпраздновал «Сбербанк», переигравший «Молвест» со счетом 4:1.

В Золотом Кубке 2 «КанцлерЪ» взял верх над «Горэлектросетью» (2:1) и поднял трофей над головой. А в матче за третье место «Космос-Нефть-Газ» сокрушил «САФ-Неву» (8:2).

В финале Золотого Кубка 3 «ГК Боравто» переиграл «T-Systems» (4:3), а в матче за третье место «Воронежский Пивзавод» победил «Автомир» (7:5). А решающий матч за Серебряный Кубок 3 между «АГРО-Лидером» и «Энергетической электроникой» выявил значительное превосходство «электроников» – 7:0.

В финале Золотого Кубка 4 «Северсталь» выиграла у «АВА-Трейд» (1:0), а «Ростелеком» оказался сильнее «Syngenta» в игре за третье место (4:2). А Серебряный Кубок 4 завоевал «Промсвязьбанк», победивший «НВП Протек» со счетом 4:3.