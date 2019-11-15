Ростовская АЭС: специалисты цеха централизованного ремонта начали подготовку к REASkills -2020

На Ростовской АЭС начались отборочные мероприятия к дивизиональному чемпионату REASkills – 2020, который пройдет в феврале в г. Нововоронеже.



В мастерских цеха централизованного ремонта (ЦЦР) в компетенции «Ремонт и наладка промышленного оборудования» соревновались слесари-ремонтники Дмитрий Шульдик, Андрей Александров и Максим Ковалев – лучшие рабочие ЦЦР по итогам конкурса профессионального мастерства, прошедшего в этом году на Ростовской АЭС. В течение отведенных трех часов они изготавливали деталь по чертежу. Всю работу выполняли ручным слесарным инструментом, за исключением сверления, которое производили на станке.

За работой наблюдали эксперты, которые оценивали претендентов на участие в REASkills по ряду показателей, главные из которых – качество изготовленной детали, выполнение задания в установленные сроки и строгое соответствие требованиям техники безопасного проведения работ и правилам охраны труда.

В итоге все трое претендентов справились с заданием. Теперь необходимо получить результаты отборочных соревнований в компетенции «Ремонт и наладка промышленного оборудования» с других площадок.

«В данной компетенции к чемпионату REASkills готовятся специалисты-ремонтники российских атомных станций и филиалов АО «Атомэнергоремонт». В финал соревнования выйдут лишь шестеро лучших, которые на отборочных этапах наберут наибольшее количество баллов. Порой, гораздо труднее попасть на чемпионат, чем стать его призером. Поэтому стать участником REASkills – это уже большой шаг в профессиональном развитии, и это отличный шанс доказать, что ты - лучший в дивизионе в своей профессии», - считает эксперт отборочного турнира, серебряный призёр REASkills – 2018 и победитель WorldSkills Hi-Tech – 2018 Андрей Марчук.

Дивизиональный чемпионат REASkills является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства AtomSkills и самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промпредприятий - WorldSkills Hi-Tech.

В этом году слесарь шестого разряда цеха централизованного ремонта Ростовской АЭС Сергей Коробейников и его эксперт - ведущий инженер ЦЦР Ростовской АЭС Виктор Головенько заняли первое место в компетенции «Ремонт и наладка механического оборудования» дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников концерна «Росэнергоатом» REASkills-2019.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС