Завершил работу IX Международный форум Life Sciences Invest. Partnering Russia

В этом году мероприятие собрало более 700 участников. В сессиях приняло участие более 200 спикеров.

Накануне открытия форума, 6 ноября 2019 года, состоялось торжественное открытие научно-технологического центра (НТЦ) компании «НТФФ “ПОЛИСАН”» — уникальной площадки для разработки инновационных отечественных лекарственных средств, оснащенной самым современным оборудованием для применения передовых научных технологий.

Открытие центра позволит вывести процесс разработки отечественных инновационных лекарственных препаратов на новый уровень. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор ООО «НТФФ “ПОЛИСАН”» Александр Борисов, директор по науке ООО «НТФФ “ПОЛИСАН”» Алексей Коваленко.

Девятый форум стал рекордным по количеству заявленных тем. Спектр традиционно обсуждаемых вопросов в сфере наук о жизни в этом году впервые был продолжен актуальными вопросами пищевой промышленности. Представители федеральных и городских органов власти, руководители компаний и образовательных учреждений, ведущие специалисты обсуждали развитие системы здравоохранения, фармацевтической, парфюмерно-косметической, пищевой и смежных отраслей промышленности, включая разработку концепции кадровой политики Кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий Санкт-Петербурга. Спикеры мероприятия представили аналитику рынка, подвели предварительные итоги 2019 года и рассказали о перспективах развития отраслей.

Темой стартового мероприятия — пресс-завтрака — стало развитие промышленной политики Санкт-Петербурга в области пищевых технологий. На нем эксперты поделились планами преобразований, которые смогут повысить качество жизни и благополучие петербуржцев. На сессии «Внедрение новых принципов лекарственного обеспечения» спикеры оказались практически единогласны во мнении о необходимости кардинальных изменений в законодательстве в сфере лекарственного обеспечения.

В этом году форум поддержали компании из разных отраслей рынка. Всего в мероприятиях форума приняли участие 150 компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России, а также из Финляндии, Германии, Китая, Казахстана.

На сессии «Развитие кадрового потенциала фармацевтической отрасли» Мария Петрова, руководитель отдела персонала ЗАО «БИОКАД», поделилась практическими решениями в вопросах кадровой политики, принятой в компании, представив стратегию развития нового поколения научных и производственных кадров.

Предметной и интересной стала сессия партнера — компании «Фармимэкс» «Развитие рынка орфанных лекарственных препаратов», модерировала встречу Инга Нижарадзе, вице-президент компании. В ходе дискуссии экспертное сообщество отметило несколько ключевых точек, необходимых для повышения лекарственного обеспечения пациентов. В частности, предлагается выделить в системе лекарственного обеспечения отдельный сегмент орфанных препаратов ввиду специфики их регистрации, ценообразования и допуска на рынок. Также необходимо разработать нормативно-правовую базу, совершенствующую порядок лекарственного обеспечения, с учетом интеграции в существующую систему обращения лекарственных средств.

Отдельным треком Life Sciences Invest стала тема развития пищевых технологий. Эксперты обсудили новый вектор развития промышленной политики Петербурга, говорили о добросовестной конкуренции и мерах по контролю качества продуктов.

В сессии «Добросовестная конкуренция и меры по контролю качества в пищевой промышленности» поднимались вопросы оценки и контроля показателей качества и безопасности пищевой продукции.

Завершился форум празднованием столетия Химико-фармацевтического университета. В Государственной академической капелле состоялось торжественное расширенное заседание Ученого совета СПГХФУ. С юбилеем преподавателей и студентов поздравила выпускница вуза Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ. Государственные и ведомственные награды вручили сотрудникам университета, а студенты и преподаватели представили творческую программу.

«В этом году нам удалось собрать самый представительный форум и организовать качественную, полную деловую программу, которая позволит сделать еще один шаг к развитию не только фармацевтического рынка. Одной из тем, обсуждаемых на LSI, стал следующий этап развития промышленной политики и фокус на инвестициях в пищевую промышленность. Таким образом, делается еще один шаг к формированию в России единой системы регулирования, к которой будут относиться продукты питания, ветеринарные препараты, лекарственные препараты для медицинского применения и парфюмерно-косметическая продукция. Это наша цель на ближайшие годы»,— подвел итоги LSI Дмитрий Чагин, директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».