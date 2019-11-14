«Решить проблему недофинансирования поможет цифровизация»

Генеральный директор Межотраслевого агентства регионального экономического развития Александр Че — о снижении рисков за счет использования диджитал-решений, роли госзаказа в развитии малого и среднего бизнеса и сокращении срока рассмотрения кредитных заявок с месяца до 10 минут.



За год с момента старта пилотного проекта по цифровизации выдачи банковских гарантий участникам государственных тендеров, который МАРЭР реализует совместно с «Экспобанком», последний вышел в число лидеров российского рынка банковских гарантий. По словам Александра Че, диджитал-решения позволяют значительно снизить сроки рассмотрения заявок малого и среднего бизнеса на кредитные продукты. Благодаря этому они становятся значительно доступнее и эффективнее.

- Ваша компания ориентирована на работу с малым и средним бизнесом. Каковы главные проблемы этого сегмента в регионах?

- Основная проблема российского малого и среднего предпринимательства - недофинансирование. По различным оценкам, дефицит финансирования испытывает треть компаний в этом сегменте. Поэтому, конечно, основной тренд в развитии предпринимательства в ближайшее время будет связан именно с решением этой проблемы. 30 октября в Москве прошел региональный форум развития семейного предпринимательства «Семейное дело», который показал, что и у государства, и у общественных организаций, работающих в сфере развития малого и среднего бизнеса, есть понимание о наличии проблемы и необходимости принятия мер для её решения.

- Каковы могут быть первоочередные шаги в этом направлении?

- По статистике, которую ведут рейтинговые агентства, ранжирующие игроков российского финансового рынка, в течение последнего года банки увеличили финансирование малых и средних предприятий на 10%. Однако в основном речь идет о государственных банках, а в целом 90% кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, приходится на ТОП-30 отечественных банков. Понятно, что коммерческие банки боятся идти в этот сегмент. С одной стороны, их главная цель — комиссионный доход, с другой стороны — они обязаны учитывать риски, поэтому в малом и среднем предпринимательстве ищут безопасные ниши. Участников госзакупок можно проверить по множеству открытых источников, например, по информации о том, исполнял ли победитель тендера свои обязательства надлежащим образом. В сочетании с данными ФНС, арбитражного делопроизводства и т. д. эта информация позволяет просчитывать риски по той или иной скоринг-модели и принимать решения по кредитным заявкам. Это пример того, как цифровизация помогает решению проблемы недофинансирования. Думаю, именно цифровизация процесса кредитования небольших предприятий, создание специализированных диджитал-решений, которые подразумевают общий тренд на цифровизацию экономики, должна стать главным направлением этой работы.

- Насколько банки заинтересованы в кредитовании участников госзакупок?

- Как я уже сказал, госзакупки — это сегмент, где риски можно просчитать, государство уже отобрало компании для выполнения этих контрактов. Банки готовы идти в этом направлении. Стоит отметить, что в данном сегменте требуется не только кредитование. Первый продукт, в котором нуждаются малые и средние компании, претендующие на заключение госконтрактов — банковская гарантия на участие в тендере. Это пример того, как диджитал-решения уже работают и помогают малому и среднему бизнесу. На то, чтобы предоставить гарантию, компаниям дается очень мало времени. Поэтому банки, которые не готовы оцифровать этот продукт, остаются позади, в лидеры выбиваются те, кто разработал соответствующее цифровое решение. Например, в июле прошлого года мы запустили в пилотном режиме экспресс-гарантии для «Экспобанка». В результате за год он стал одним из лидеров на российском рынке банковских гарантий: вошел в ТОП-6 среди отечественных банков, а объем выданных им клиентам гарантий на участие в тендерах и исполнение контрактов превысил 20 млрд рублей.

- Как выглядит процесс получения экспресс-гарантии и в чем преимущества цифровой формы этой услуги?

- Для клиента все выглядит очень просто. Ему достаточно ввести в нашу систему свой ИНН, ссылку на тендер и указать, какая конкретно услуга ему требуется. После этого система в автоматическом режиме проводит входной комплаенс-мониторинг на основе примерно 50 стоп-факторов и рассчитывает скоринг-балл. После этого заявка поступает в банк, где на основе выданной системой в автоматическом режиме оценки и с учетом тех стоп-факторов, проверку которых невозможно автоматизировать андеррайтер принимает решение об одобрении или отклонении заявки. Все это занимает 5-10 минут. Для сравнения, срок рассмотрения заявки по любому кредитному продукту, а также по банковским гарантиям без использования диджитал-решений составит 2-3 недели, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, или до месяца, если заявку подает корпоративный клиент. Согласно законодательству, гарантию исполнения контракта победитель должен предоставить в течение пяти дней после заключения договора. Поэтому экспресс-гарантии — продукт, который активно набирает популярность.

- В чем здесь роль МАРЭР?

- Мы разрабатываем для банков коробочные цифровые решения. Реализовать многие из них самостоятельно под силу только единицам из числа участников российского финансового рынка. На нашей платформе мы объединяем экспресс-продукты разных банков, унифицируем методику оценки заявок и ставку по кредитам и гарантиям. То есть, речь идет не о маркетплейсе, где можно разослать заявку в несколько банков, после чего те из них, в которых она будет одобрена, начнут между собой жесткую борьбу по размеру ставки. Это неэффективно. Через нашу платформу заявка поступает в тот банк, требованиям которого она соответствует в наибольшей степени. От этого выигрывают и клиенты — их заявки рассматриваются быстрее, и банки — им наша платформа обеспечивает доступ к современным IT-решениям, уже получившим все необходимые согласования со стороны регулятора, и поток лидов за счет правильной маркетинговой стратегии.

- «Экспобанк» известен тем, что ориентирован в первую очередь на обслуживание корпоративных клиентов и состоятельных частных лиц. Почему он стал пилотной площадкой для вашей услуги, предназначенной в основном для малого и среднего бизнеса?

- Экспобанк — универсальный банк, который занимает лидирующие позиции на финансовом рынке. Это – умный банк для умных людей, как говорят его сотрудники. Руководство банка и его акционер (крупнейший акционер «Экспобанка» - председатель его совета директоров Игорь Ким) понимают, что существует общий тренд на цифровизацию, и если банк не будет в этом тренде, не будет разрабатывать цифровые решения и не начнет применять их в своем развитии, то будет отставать от конкурентов. Ранее в Экспобанке успешно реализовали диджитал-решение по автокредитованию и на сегодняшний день были одобрены уже более 70 тысяч заявок. Команда банка рассматривала направление банковских гарантий, следила за формированием рынка и действиями конкурентов, очень тщательно выбирала команду, которая бы запустила для «Экспобанка» этот продукт. Наверное, видение бизнеса акционера банка, стратегия команды, наш рыночный опыт и IT-решения, которые мы представляем, повлияли на решение клиента. Хотя параллельно мы взаимодействовали и с другими банками, часть из которых впоследствии тоже подключились к нашей платформе.

- Среди продуктов, доступных на вашей платформе малому и среднему бизнесу в экспресс-режиме, есть услуги с господдержкой?

- Да, например, некоторые из наших партнеров активно работают по «Программе 6,5%» Минэкономразвития России, которая предусматривает льготное кредитование малых и средних предприятий, работающих в ряде приоритетных отраслей экономики. В их число входит транспортная отрасль, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Сейчас мы также разрабатываем продукт на базе «Программы 8,5%», также ориентированной на приоритетные отрасли. Мы также планируем интегрировать в нашу платформу программы развития предпринимательства, разработанные «Россельхозбанком», Минпромторгом и т. д. Много предложений о сотрудничестве поступает от региональных гарантийных фондов.

- Каковы ваши планы на следующий год с точки зрения объемов выдачи кредитов и гарантий через платформу МАРЭР?

- У каждого отдельного банка есть свои планы, их я раскрывать не могу. Планы же нашей компании очень амбициозны: по банковским экспресс-гарантиям в рамках госзаказа мы предполагаем занять около 20% рынка, это приблизительно 200 млрд рублей в год. По экспресс-кредитованию планы примерно аналогичные. Помимо госзаказа мы также рассматриваем возможность работы с компаниями, использующими онлайн-кассы. Это еще один сегмент, где заемщиков можно анализировать очень быстро на основе информации, поступающей с онлайн-касс. Поэтому данная ниша может стать драйвером разработки новых скоринг-моделей и, соответственно, увеличения числа кредитных продуктов и объемов финансирования малого и среднего бизнеса.