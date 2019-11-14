Молодым семьям помогут рублем

Мерами социальной поддержки в Прикамье пользуется каждый третий житель края. По словам губернатора Максима Решетникова, краевые власти планируют и впредь оказывать необходимую помощь социально незащищенным жителям края, в бюджетах различных уровней на 2020–2022 годы для этого заложены необходимые средства. Ряд программ, в частности «Молодая семья», получат дополнительные средства. Это поможет улучшить жилищные условия почти десяти тысячам семей.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем докладе об основных направлениях бюджетной политики на 2020–2022 годы затронул несколько важных вопросов, касающихся социальной поддержки жителей региона. По словам главы региона, жители Прикамья часто спрашивают о «пороге» доходов – в случае, если семья чуть-чуть вышла за уровень «бедности». «С 2020 года предлагаем установить переходный период: если прожиточный уровень превышен не более чем на 10%, то все меры продолжат свое действие еще в течение года», – заявил губернатор. Среди мер социальной поддержки, запланированных на 2020 год, – освобождение малоимущих жителей региона от оплаты вывоза мусора.

С будущего года в Пермском крае увеличится финансирование программы «Молодая семья». «На реализацию программы «Молодая семья» мы сосредоточили 1 млрд рублей в год, – уточнил глава региона. – В течение трех лет 9 тыс. молодых семей смогут решить свой жилищный вопрос».

Краевое правительство также приняло решение об увеличении региональной части выплаты. «Это прямое следствие тех решений по бюджету, которые мы с вами приняли, – подчеркнул губернатор Максим Решетников. – Причина – потому что в ряде территорий у нас выплата рассчитывается исходя из стоимости жилья в 17–20 тыс. рублей за квадратный метр. Мы понимаем, что на эти деньги молодежь ничего купить не может. Поэтому мы поднимаем размер и говорим о том, что нижняя планка выплат будет рассчитываться исходя из не менее 2/3 общекраевого уровня. По нынешним цифрам – это 31 тыс. рублей. То есть никаких 17–20 тыс. рублей не будет. В этом случае применяется 31 тыс. Более того, мы распространим это правило на все сертификаты, выданные с начала 2019 года. То есть, по сути, задним числом. За счет этого сможем побудить людей участвовать более активно в программе».

Отдельно глава региона остановился на работе социальных участков. По словам Максима Решетникова, служба была создана для того, чтобы социальные работники не сидели в кабинетах, а ходили по домам, знали в лицо тех людей, которые нуждаются в помощи. Все это необходимо выявлять на ранней стадии. И дальше концентрировать работу всех государственных служб: комиссии по делам несовершеннолетних, служб занятости, образования, социальных служб, полиции.

«И далеко не всегда есть желание социальных участковых помочь в разных ситуациях, на все это есть соответствующие инструкции, – заявил глава региона. – Доброту инструкциями, как известно, не пропишешь. Поэтому наша задача – нацелить и воспитать систему участковых относиться к людям по-доброму, по-человечески. И дать соответствующие инструменты. К примеру, дать возможность в том числе купить ребенку ранец, помочь в трудной жизненной ситуации».

«Бюджет на 2020–2022 годы сохраняет социальную направленность, – пояснила депутат гордумы Перми, руководитель фракции «Справедливая Россия» Вероника Куликова. – Значительные средства сохранены и продолжают вкладываться в программы социальной сферы – это практически 50% бюджета, более 20 млрд рублей. Существенно растет финансирование программы «Молодая семья» – это видно по сравнению с 2019 годом».

«Сегодня 870 тыс. человек в крае пользуются в разных формах мерами социальной поддержки, – сообщил депутат гордумы Перми Василий Кузнецов, – это очень большая цифра! Важный момент я отметил в выступлении губернатора – удалось добиться увеличения финансирования программы «Молодая семья» – и федеральной, и региональной части. А в крае в очереди на улучшение жилищных условий стоят 11 тыс. человек».