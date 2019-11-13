«Наше радио» соберет своих в тайном месте

Известные российские рок-музыканты Диана Арбенина (группа «Ночные снайперы») и Илья Чёрт (группа «Пилот») впервые сыграют секретный концерт в Петербурге

Организатором уникального секретного концерта в необычном и очень популярном сегодня формате является «НАШЕ Радио» (Санкт-Петербург). Атмосфера настоящего квартирника, живое общение, песни, которые смогут выбрать посетители концерта, и песни, которые сами музыканты поют своим друзьям,— все это ожидает слушателей этой культовой радиостанции.

На концерте, который состоится 24 ноября, на одной сцене выступят две культовые рок-звезды — Диана Арбенина и Илья Чёрт. Они встретятся в одной секретной петербургской квартире, чтобы сыграть концерт, билеты на который невозможно будет купить, а только выиграть. Всего 60 счастливчиков, слушателей радиостанции «НАШЕ Радио» и ценителей настоящей музыки, смогут стать друзьями Дианы и Ильи в этот вечер.

Диана Арбенина: У нас в группе есть традиция. Каждый год мы встречаемся с нашими поклонниками и играем квартирник. Обычно это происходит в клубе «Дума» в Москве. Мы делаем это почти 15 лет. Я считаю, что такие встречи абсолютно необходимы как для слушателей, так и для группы: они помогают понять, как ты прожил год, что успел сделать. И, конечно, прямая связь с поклонниками очень важна. И я рада, что «НАШЕ Радио» придумало похожую инициативу в Петербурге, где мы играли квартирник всего лишь один раз (в силу того что просто не могли организовать). Поэтому я с большим удовольствием приеду 24 ноября и буду общаться с теми, кто любит песни «Снайперов».

Илья Черт: Квартирник — это такое мероприятие, где артист может пообщаться с людьми без дистанции. А люди могут узреть артиста как человека.

По словам организаторов, попасть в число гостей секретного концерта может каждый. Для этого надо будет настроить приемники на частоту 104.0 FM, открыть сайт радиостанции или ее страницу «ВКонтакте» или в Instagram (nashe_104fm) и внимательно слушать эфир. Каждый день там будет появляться информация о розыгрыше билетов, которая сможет помочь попасть на уникальный концерт, который больше никогда не повторится. А само место проведения концерта будет сообщено накануне только победителям.