В Казани из-за угрозы жизни людей закрыли частный детсад

В Ново-Савиновском районе Казани по требованию суда прекращена деятельность частного детсада «Арткидс». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, в учреждении были выявлены нарушения, создающие «угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц».

По данным ведомства, детский сад располагался в двух квартирах на первом этаже дома 31Б по проспекту Ямашева. При этом стена между квартирами была самовольно снесена собственником. В работе самой организации были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. В частности, на кухне отсутствовали рабочие столы для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд, а также холодильное оборудование для раздельного хранения сырой и готовой продукции. Кроме того, не было документального подтверждения качества и безопасности пищевых продуктов, купленных у сторонних организаций. Работники детсада не составили график смены постельного белья. Вход в детский сад не был изолирован от жилой части дома, а эвакуационные выходы отсутствовали. Руководство учреждения допускало к работе персонал с истекшим сроком прохождения медосмотра, уточнили в прокуратуре.

После проверки прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском о запрете работы детсада до устранения выявленных нарушений.

"Ъ-Казань"