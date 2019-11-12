Прокуратура выявила нарушения в работе детского центра в Калининском районе

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга совместно с городским комитетом по образованию провела проверку соблюдения требований законодательства со стороны АНО «Центр развития и реабилитации детей Светлый город», управляющего детским центром «Радуга».

Как сообщили в надзорном ведомстве, в результате проверки было выявлено, что в нарушение закона организация осуществляет образовательную деятельность без лицензии. При этом у некоторых сотрудников отсутствовали справки об отсутствии судимости, а в договоры, заключенные с родителями, включены условия, ущемляющие их права. Кроме этого, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законодательства о пожарной безопасности.

В отношении генерального директора АНО возбуждены административные дела сразу по пяти статьям КоАП РФ. Руководитель детского центра оштрафован.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура заподозрила в коррупционных нарушениях руководство частного детского сада в Выборгском районе Петербурга.