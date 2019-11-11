14 ноября, 19.00

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»,

Верх-Исетский бульвар, 15.

Ежегодно редакция ИД «Коммерсантъ-Урал» представляет аудитории социальные проекты – книги, посвященные развитию властных, денежных, культурных и общественных отношений города Екатеринбурга (Свердловска) в разные периоды. В течение семи лет редакция рассказывает об истории Урала, исходя из принципов «Коммерсанта»: только факты и объективная информация из надежных проверенных источников.

14 ноября читателям будет представлена квинтэссенция всего проекта – книга «Приходы. Культурные волны Урала», которая будет по-настоящему интересна тем, кто хочет глубже понять историю и культуру родного края. Новый том «Коммерсанта» расскажет о знаковых событиях, серьезно повлиявших на жизнь и становление уральских городов. Одна из главных задач проекта – раскрыть уникальную идентичность региона через различные культурные волны, приходившие на Средний Урал за четыреста лет: переселенческую, православную, старообрядческую, горнозаводскую, капиталистическую, лагерную, индустриальную и др.

Николай Яблонский., главный редактор ИД «Коммерсантъ-Урал» «Приходы. Культурные волны Урала» — это порядка 400 страниц живой истории в лицах и фактах: как формировалась горная власть, что принесла обществу православная основа и чем откликнулась лагерная система, особенности уральского предпринимательства и советской индустриализации и др. «Например, все эти волны способствовали распространению информационной волны»

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Истории в книге охватывают период с начала освоения территории Среднего Урала до наших дней. По мнению автора книги, генерального директора ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина, приход – исключительно емкое слово, имеющее в русской культуре важное значение.

Сергея Плахотин, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» «Прежде всего, вокруг православных приходов строилась жизнь любого русского поселения. В целом же, приход культурный волны – это явление, формирующее и изменяющее любую территорию», – отмечает он.

Ранее редакцией были выпущены книги: «Девяностые», «Свердловск. Победа», «12», «Екатеринбург-Свердловск», «Свердловск-Екатеринбург», «Власть. Деньги», «Ловцы Банд. Место встречи…», сразу же ставшие букинистической редкостью. Книги были отмечены различными наградами, практически каждое издание становилось лауреатом городского издательского конкурса «Книга года», а «Свердловск-Екатеринбург» и «Ловцы банд…» получили премию Союза журналистов «Хрустальное перо».

По традиции книга будет представлена эксклюзивным тиражом в день презентации для друзей и партнеров издательского дома.

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