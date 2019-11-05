Инвесторов защитят от налоговых изменений

Власти определились, как будут компенсировать компаниям потери от ухудшения бизнес-климата. После двух лет споров законопроект о защите капиталовложений согласован в правительстве и внесен в Госдуму. Документ вводит два режима — общий и проектный. Первый будет три года защищать инвесторов от изменения налогов, тарифов и регулирования. Для этого нужно будет вложить в проект от 5 млрд руб. или от 1,5 млрд руб., если речь идет о промышленности, сельском хозяйстве или цифровой экономике. Проектный режим начинается от 10 млрд руб. инвестиций, тогда компания получает индивидуальные условия. Например, замороженные ставки экспортных пошлин и тарифов. Если государство нарушит эти обязательства, убытки компаний компенсируют из бюджета.

Приведет ли это к росту инвестиций? Преподаватель Высшей школы экономики Николай Корженевский считает, что здесь важнее доверие со стороны бизнеса, а оно во многом утрачено: «Это вносит существенные изменения в правила игры. Бенефициаром, по задумке, должна стать вся экономика, по крайней мере, в части крупных проектов. Но не уверен, что эти меры приведут к какому-то буму инвестиций. Все-таки у крупного бизнеса последние даже пять лет на фоне в целом стагнирующей экономики все было неплохо, и нежелание инвестировать может быть связано с другими причинами. Сформировался уже некий скептицизм, связанный с тем, что государство периодически обещает неизменный налоговый режим, а потом меняет трактовку того, что же это такое.

Да, теперь действительно предполагается положить на бумагу все ключевые параметры, но даже если зафиксировать все существующие налоги, не факт, что не появятся новые.

Конечно, есть риск того, что такой законопроект зацементирует распределение долей на рынке. Крупные игроки, которые могут позволить себе вкладывать существенные инвестиции, получат некоторую дополнительную защиту от конкурентов; мелкие могут махнуть рукой, и сказать: у меня условия априори хуже, поэтому даже не буду пытаться начинать. Еще один момент, который стоит учитывать, — это риски, связанные с коррупцией и преференциальными условиями. Они будут выдаваться индивидуально, без конкурсов, и здесь, конечно, есть потенциальная коррупционная составляющая, которая тоже может негативно повлиять на конкуренцию и в целом на бизнес».

Законопроект в текущей редакции — результат компромисса между подходами Минфина, вице-премьера Дмитрия Козака, Минэкономразвития и ряда других ведомств. Согласно документу, возможные противоречия в законах будут трактовать в пользу компаний, но споры предпринимателей с государством в любом случае будет рассматривать суд. Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган видит в этом еще одну проблему: «Если действительно все то, что придумано, будет работать, это замечательно. Но у меня возникает несколько вопросов. Во-первых, когда государство говорит о том, что оно будет защищать инвесторов от самого себя, кто будет арбитром? Не наши ли добрые суды? Мы знаем, как они трепетно относятся к теме защиты государства от инвесторов. Во-вторых, это, прежде всего, преференции для крупного бизнеса, это разумно, но хотелось бы равных условий для всех. Не получится ли так, что эти новые положения будут только для избранных? Я хочу, чтобы, например, также равно были защищены права тех, кто вкладывает 100-300 млн руб. В конце концов, это тоже деньги, для кого-то очень большие деньги».

Минимальный порог инвестиций все же нужен, считает владелец компаний LeFutur и Mr.Doors Максим Валецкий. Но и он считает, что законопроекта о защите инвестиций в нынешней редакции не хватит, чтобы привлечь в страну больше вложений: «Если речь идет о действительно нормальных инвестициях, 5 млрд — это не такие большие деньги. Наверное, порог чуть высоковат, но он должны составлять несколько миллиардов. Хотелось бы, чтобы законы были постоянными, потому что пока, к сожалению, это не так. Возникает вопрос: что это — единственный шаг или направление движения? Потому что один шаг ничего не даст, их должно быть много. Следующим может, например, быть предоставление налоговой льготы на обучение, на набор нового персонала. Учить — это тоже инвестиция».

Как осложнилась ситуация вокруг закона о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений Читать далее

Законопроект о защите инвестиций считают крайне важным в Кремле. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что значение документа для развития страны «сложно переоценить». Но Песков также призвал дождаться начала обсуждения законопроекта в Думе.

Сергей Гусев