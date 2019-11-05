В Новосибирске появилось первое приложение для прогулок по городу

Молодой предприниматель Алексей Корнелюк и программист Александр Евстефеев минувшей осенью запустили Mappi — первое туристическое приложение, предназначенное для прогулок по Новосибирску. Чтобы гости города смогли окунуться в атмосферу столицы Сибири, приложение нужно скачать в Google Play, запустить, надеть наушники и выбрать один из маршрутов, разработанных с помощью экспертов. Они подойдут как ценителям архитектуры, так и любителям тусовок, а в течение часовой прогулки пользователя сопровождает виртуальный гид, рассказывающий истории о Новосибирске. В будущем приложение планируется выложить в App Store и проложить маршруты не только в соседних сибирских городах, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

Идея создания стартапа у Алексея Корнелюка возникла после того, как в 2016 году он закончил с кофейным бизнесом и отправился в путешествие по миру в поисках новых впечатлений и вдохновения. «На тот момент я не был нигде за пределами России»,— рассказывает он. С тех пор предприниматель посетил 55 стран Европы, Азии и даже Северной Африки: бывал в Индии, Японии и Марокко, но сильнее остальных ему запомнились Нидерланды, Чехия и Хорватия. Во время поездок он заметил, что по приезду в незнакомую страну турист обычно сталкивается с проблемой: как, например, в Париже пройти 7-8 км, разделяющие Эйфелеву башню и Елисейские поля, чтобы не заблудиться, потратить время с пользой и увидеть по пути что-нибудь интересное? «В конечном счете, я понял, что эта идея — пересечение моих интересов и компетенции: мне нравится путешествовать, есть опыт в бизнесе,— говорит Алексей Корнелюк.— Я решил пойти по пути, который мне интересен, так как чувствую всю „боль“: сейчас практически нет решений, которые прокладывали бы хорошие маршруты для путешествий».

Предприниматель решил составить маршруты, исходя из интересов путешественников. Это привело к тому, что в сентябре 2019 года в Google Play появилось картографическое приложение Mappi с дополненной реальностью и озвучкой. Оно так названо, чтобы создавать «ощущение чего-то живого», рассказывает стартапер. Приложение бесплатное, но в ближайшее время стартапер собирается внедрить монетизацию.

Для запуска приложения он выбрал родной Новосибирск, который хорошо знает. Сейчас по сибирской столице можно прогуляться по четырем маршрутам, рассчитанным на час-два в пути. Во время прогулок пользователя сопровождает голос экскурсовода, рассказывающего небольшие истории об окружающих местах и городе. Первый маршрут позволит узнать Новосибирск с интересной стороны и познакомиться с архитектурой.

«Это возможность не просто посмотреть на Оперный театр, но и пройтись в правильной последовательности по красивым улочкам, чтобы оценить все изыски города»,— объясняет Алексей Корнелюк.

Второй маршрут ориентирован на тех, кто ищет приключений и мистики: например, путешественник сможет посмотреть на дом богатого купца, в окнах которого прохожие периодически видят призрака, или узнать, где находится заброшенная станция метро. Третий маршрут подойдет тем, кто любит тусовки. Он, по словам создателя Mappi, позволит гостям города «оторваться и полностью насладиться жизнью», посетив бары и клубы. Именно в этот маршрут планируется внедрить монетизацию через кэшбэк: если пользователь по рекомендации Mappi зайдет в заведение и сделает заказ, то создатели приложения получат с этого процент. Четвертый маршрут предприниматель решил сделать особенным — с дополненной реальностью. В нем предлагается прогуляться с президентом США Дональдом Трампом в качестве экскурсовода, который водит путешественников по чекпоинтам и дает юмористические советы, как разбогатеть.

«Это сделано для того, чтобы создать элемент игры, как в Pokemon Go: нужно идти на точку, наводить телефон и искать на местности Трампа»,— объясняет Алексей Корнелюк.

При составлении маршрутов стартапер обращался за помощью к экспертам в той или иной области. «Например, мистический маршрут нам делала женщина, которая всю свою жизнь проводит экскурсии по городу,— говорит создатель приложения.— Если мы говорим про бары и рестораны, я нашел крутых барменов, которые подобрали заведения. Потом мы созванивались с каждым из них и просили назвать одно блюдо и напиток, которыми они гордятся. Мы старались удивить».

В дальнейшем планируется проложить маршруты в соседних городах Сибири — Барнауле, Томске, Кемерово и Новокузнецке, рассказывает предприниматель, а затем выйти в Москву и Санкт-Петербург, так как «пользователи там более требовательные». «Дальше мы хотим сделать онлайн-походы, чтобы пройти маршрут вместе для тех, кто ищет знакомство»,— добавляет он.

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