На благоустройство Перми в 2020 году выделят 7 млрд рублей

В следующем году в бюджете Перми предусмотрено существенное увеличение расходов на благоустройство города. По словам депутата Пермской городской думы Сергея Богуславского, если раньше расходы бюджета на эти цели составляли 10–15%, то со следующего года эта цифра достигнет 30%. В числовом выражении это около 7 млрд руб. Краевой центр получит также федеральные и региональные субсидии на благоустройство. Об этом на минувшей неделе рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников, а также о проекте бюджета Пермского края на 2020 год и плановый период до 2022 года. «В этом году в рамках национального проекта получили серьезную финансовую поддержку из федерального бюджета. Вместе с региональными деньгами это 1,3 млрд. На последующие годы эта сумма не снижается», – отметил губернатор.

Увеличение финансирования позволить существенно увеличить и объем работ по благоустройству. Депутат Дмитрий Малютин отметил, что создание комфортной городской среды глава региона обозначил как одно из приоритетных направлений развития Пермского края и города. «Анонсирована реализация нескольких крупных инфраструктурных проектов. Это создание транспортно-пересадочных узлов, строительство нового железнодорожного моста через Каму, нового здания театра оперы и балета», – пояснил господин Малютин.

В свою очередь, городской бюджет профинансирует реконструкцию нижней части набережной, аллеи на Комсомольском проспекте и бульвара Советской Армии. Кроме того, будут приведены в порядок около десятка садов, парков и скверов. Речь, например, идет о саде имени Гоголя, парке Победы создании парковой зоны на эспланаде. В этом году затраты из различных бюджетных источников на реконструкцию скверов и дворов составили 1,3 млрд руб. Эта цифра включает себя и средства, которые город получает в рамках различных программ. Так, общая сумма финансирования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и городских программ «Благоустройство придомовых территорий города Перми» и «Обустройство детских/спортивных площадок на придомовых территориях города Перми» составляет 420 млн руб. Эти средства позволили привести в порядок более ста пермских дворов. В 29 из них установлено 34 детские игровые площадки на общую сумму более 7 млн руб.

«Отдельно хочу затронуть вопрос контроля над всеми работами, – говорит Дмитрий Малютин. – Мы сформировали для администрации Перми ряд предложений и замечаний по его эффективному осуществлению. Надеюсь, органы исполнительной власти учтут опыт предыдущих ошибок и будут походить к работам системно».

Сергей Богуславский отметил, что мероприятия по благоустройству важны тем, что их результат каждый житель и гость города видит своими глазами: доля средств, которые направляются на эти цели, с каждым годом растет. Чтобы те задачи, которые мы перед собой ставим, действительно реализовывались, нужно серьезно поработать как администрации, так и подрядчикам, всем, кто заботится о благе города». По словам господина Богуславского, сейчас уровень реализации проектов по благоустройству составляет 50–60%. «Нужно довести его до 100%», – считает депутат.