Алена Косторная продолжила победную для России серию в Гран-при

Две победы одержали вчерашние российские юниоры, дебютировавшие на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, прошедшем во французском Гренобле. Женские соревнования выиграла Алена Косторная, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали первенство в турнире спортивных пар. Еще три серебра — на счету Алины Загитовой, Александра Самарина и спортивной пары Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Турнир фигуристок-одиночниц на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле завершился убедительной победой 16-летней дебютантки взрослых соревнований сезона Алены Косторной (236,00 балла). Она чисто исполнила два тройных акселя в своей сбалансированной — во всех ее составляющих — произвольной программе (один в каскаде с тулупом) и с преимуществом в 20 баллов обошла второго призера, олимпийскую и действующую чемпионку мира Алину Загитову (216,06).

«Я делаю аксель на тренировках изо дня в день, поэтому не впадаю в ужас, если он не удается, не впадаю и в радость, если он получается, это входит в мою работу. Сегодня я не волновалась, шла делать этот прыжок так, как выучила, шла, как всегда, без мыслей в голове. Тело само все сделало»,— цитирует ТАСС победительницу. Она заявила, что четверные прыжки в свои программы вставлять пока не планирует: «На аксель у меня ушло два года, а четверной добавляет еще пол-оборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне пока сказали подождать».

Алина Загитова почти упала при выезде с первого же прыжка, тройного лутца, который она должна была исполнить в каскаде с тройным риттбергером.

Позже, правда, фигуристка все же вставила в свое выступление эту комбинацию. «Ошибка взбодрила, я поняла, что нужно цеплять второй прыжок к следующему лутцу,— пояснила она. — Была чуть напряжена, поэтому и не доработала. А второе место — не разочарование. Место для меня не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие». Вторую оценку за произвольный прокат получила не она, а выдавшая свой лучший прокат американка Марайя Белл. Тем не менее, воспитаннице Рафаэля Арутюняна в конечном счете не удалось вклиниться между представительницами группы Этери Тутберидзе, поскольку ее общая сумма за оба проката оказалась третьей (212,89).

Таким образом, россиянки не уступают лидерство уже на третьем этапе серии Гран-при подряд.

На Skate America победу одержала Анна Щербакова, на Skate Canada — Александра Трусова.

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые также проводят первый сезон среди взрослых, вытеснили на вторую позицию выигравших короткую программу соотечественников Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина и стали первыми в соревнованиях спортивных пар. По итогам двух программ фигуристы набрали 207,58 балла, Павлюченко — Ходыкин — 206,56, а ставшие третьими американцы Хэвен Денни — Брэндон Фрэйзер набрали 199,4 балла.

В первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе Павлюченко и Ходыкин также были вторыми, поэтому уверенно прошли в финал серии Гран-при, который 5-8 декабря примет итальянский Турин.

Мужская призовая тройка и порядок в ней после короткой программы также не изменились по окончании произвольной программы. Победил, первым получив право выступить в финале Гран-при в Турине, американец Натан Чен (297,16), выигравший ранее первый этап серии в Лас-Вегасе. Александр Самарин (265,10), исполнивший в произвольной композиции каскад четверной лутц — тройной тулуп, затем не избежал ошибок, но остался вторым. В связи с этим шансы поехать в Италию в случае успеха 15-17 ноября на этапе в Москве он, как и Алина Загитова, для которой вторым этапом станет японский, сохраняет.

С третьей итоговой суммой завершил соревнования во Франции местный фигурист Кевин Эймоз (254,64). Два других российских участника Сергей Воронов (220,98) и Антон Шулепов (183,98) — шестой и одиннадцатый соответственно. «Прогресс виден, результат повышается. Это главное,— сказал Самарин.— Грубейшие ошибки получались из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию. Упасть с тройного лутца было лишним».

Знаменитый японский фигурист Шома Уно из семи прыжков в произвольной программе сорвал пять. С четвертого места, которое он занимал после короткого проката, Шома Уно опустился на девятое, после чего даже расплакался перед телекамерами. Обладатель олимпийского серебра лишил себя шансов выступить в декабре Турине.

Победа в ледовых танцах присуждена титулованному дуэту из Франции Габриэле Пападакис — Гийому Сизерону. За произвольный танец они получили 133,55 балла, а по итогам набрали 222,24 балла. Американцы Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (204,84) стали вторыми, итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (203,34) — третьими. Единственные российские танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (184,44) остались пятыми и, таким образом, окончательно лишились возможности выступить в финале Гран-при.

Вера Мухина