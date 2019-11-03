Алена Косторная продолжила победную для России серию в Гран-при

Две победы одержали вчерашние российские юниоры, дебютировавшие на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, прошедшем во французском Гренобле. Женские соревнования выиграла Алена Косторная, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали первенство в турнире спортивных пар. Еще три серебра — на счету Алины Загитовой, Александра Самарина и спортивной пары Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
Турнир фигуристок-одиночниц на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле завершился убедительной победой 16-летней дебютантки взрослых соревнований сезона Алены Косторной (236,00 балла). Она чисто исполнила два тройных акселя в своей сбалансированной — во всех ее составляющих — произвольной программе (один в каскаде с тулупом) и с преимуществом в 20 баллов обошла второго призера, олимпийскую и действующую чемпионку мира Алину Загитову (216,06).
«Я делаю аксель на тренировках изо дня в день, поэтому не впадаю в ужас, если он не удается, не впадаю и в радость, если он получается, это входит в мою работу. Сегодня я не волновалась, шла делать этот прыжок так, как выучила, шла, как всегда, без мыслей в голове. Тело само все сделало»,— цитирует ТАСС победительницу. Она заявила, что четверные прыжки в свои программы вставлять пока не планирует: «На аксель у меня ушло два года, а четверной добавляет еще пол-оборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне пока сказали подождать».
Позже, правда, фигуристка все же вставила в свое выступление эту комбинацию. «Ошибка взбодрила, я поняла, что нужно цеплять второй прыжок к следующему лутцу,— пояснила она. — Была чуть напряжена, поэтому и не доработала. А второе место — не разочарование. Место для меня не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие». Вторую оценку за произвольный прокат получила не она, а выдавшая свой лучший прокат американка Марайя Белл. Тем не менее, воспитаннице Рафаэля Арутюняна в конечном счете не удалось вклиниться между представительницами группы Этери Тутберидзе, поскольку ее общая сумма за оба проката оказалась третьей (212,89).
На Skate America победу одержала Анна Щербакова, на Skate Canada — Александра Трусова.
Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые также проводят первый сезон среди взрослых, вытеснили на вторую позицию выигравших короткую программу соотечественников Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина и стали первыми в соревнованиях спортивных пар. По итогам двух программ фигуристы набрали 207,58 балла, Павлюченко — Ходыкин — 206,56, а ставшие третьими американцы Хэвен Денни — Брэндон Фрэйзер набрали 199,4 балла.
Мужская призовая тройка и порядок в ней после короткой программы также не изменились по окончании произвольной программы. Победил, первым получив право выступить в финале Гран-при в Турине, американец Натан Чен (297,16), выигравший ранее первый этап серии в Лас-Вегасе. Александр Самарин (265,10), исполнивший в произвольной композиции каскад четверной лутц — тройной тулуп, затем не избежал ошибок, но остался вторым. В связи с этим шансы поехать в Италию в случае успеха 15-17 ноября на этапе в Москве он, как и Алина Загитова, для которой вторым этапом станет японский, сохраняет.
С третьей итоговой суммой завершил соревнования во Франции местный фигурист Кевин Эймоз (254,64). Два других российских участника Сергей Воронов (220,98) и Антон Шулепов (183,98) — шестой и одиннадцатый соответственно. «Прогресс виден, результат повышается. Это главное,— сказал Самарин.— Грубейшие ошибки получались из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию. Упасть с тройного лутца было лишним».
Знаменитый японский фигурист Шома Уно из семи прыжков в произвольной программе сорвал пять. С четвертого места, которое он занимал после короткого проката, Шома Уно опустился на девятое, после чего даже расплакался перед телекамерами. Обладатель олимпийского серебра лишил себя шансов выступить в декабре Турине.
Победа в ледовых танцах присуждена титулованному дуэту из Франции Габриэле Пападакис — Гийому Сизерону. За произвольный танец они получили 133,55 балла, а по итогам набрали 222,24 балла. Американцы Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (204,84) стали вторыми, итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (203,34) — третьими. Единственные российские танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (184,44) остались пятыми и, таким образом, окончательно лишились возможности выступить в финале Гран-при.
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