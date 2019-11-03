Пермские рестораторы были вынуждены переименовать свое юрлицо из-за требований законодательства

Межрайонная инспекция ФНС по Пермскому краю обратилась в краевой арбитраж с иском к ООО «Итальянский ресторан» и его совладельцам, которые управляют рестораном Amber (Комсомольский проспект, 47). Ранее здесь располагался ресторан CasaMia. Согласно документации, ФНС пытается понудить ответчиков изменить фирменное наименование.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ один из ответчиков Дмитрий Петухов, законодательство запрещает использовать в названии юрлиц наименования стран. «Наименование „Итальянский ресторан“ было дано юрлицу давно, а сейчас, видимо, ФНС решила навести порядок. Это не проблема, а процедурная вещь. Это юрлицо мы уже переименовали, также сменили название „Узбекская кухня“, которая управляет рестораном „Халва“»,— пояснил господин Петухов. Он добавил, что юрлицо, имеющее не соответствующее закону название, не получает никаких штрафов.