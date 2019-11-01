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Mopar представил доработанный Dodge 1968 года

Компания Mopar (заводское тюнинг-ателье Fiat Chrysler Automobiles) представило новый концепт-кар Mopar Lowliner.

В основу модели лег пикап Dodge D200 1968 года, который получил серьезные доработки. У машины увеличили колесную базу, установили трехуровневую пневмоподвеску и поменяли силовой агрегат и коробку передач. Концепт-кар оснастили 5,9-литровым дизельным двигателем Cummins и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Для установки новой подвески, мотора и трансмиссии пришлось модернизировать кузов, использовав часть элементов от более современного пикапа Ram. Также с поверхности кузова убраны дверные ручки, все шильдики, лючок топливного бака и другие элементы. Машина окрашена в цвет Candied Delmonico Red, а часть элементов, включая колесные диски, в оттенок Dairy Cream.

Установлены светодиодные фары, новая панель приборов с алюминиевой подложкой, новый рычаг коробки передач, а салон отделан в двух цветах — бежевый ковер и ремни безопасности и оранжевое сиденье с кожей цвета Blazing Saddle Tan.

Премьера Mopar Lowliner состоится в ноябре 2019 года на шоу SEMA в Лас-Вегасе.

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