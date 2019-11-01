YSL Beauty выпускает лимитированную коллекцию макияжа совместно с Зои Кравиц

Известный французский бренд объявляет о новой коллаборации: совместно с амбассадором марки, актрисой Зои Кравиц была разработана коллекция помад Rouge Pur Couture в шести новых оттенках и в новой упаковке. Актриса решила украсить футляр помады Rouge Pur Couture глянцевым лаковым покрытием черного цвета и серебристым логотипом YSL. В коллекцию вошли три красных и три нюдовых оттенка — с различными типами покрытия: с атласным блеском, мерцанием и матовые. Каждый оттенок получил свое название в честь одного из дорогих и близких для Зои людей. Так, например, розоую помаду Arlene’s Nude № 121 актриса назвала честь своей бабушки Арлин. «Она была такой невероятно красивой женщиной и всегда носила умеренный макияж или обходилась вовсе без него, поэтому я решила, что такой оттенок ей бы подошел», — комментирует Зои.