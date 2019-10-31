СКА обыграл в гостях подольский «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал вторую выездную победу подряд — со счетом 3:2 в Подольске по буллитам был повержен местный «Витязь». Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Антон Бурдасов и Евгений Кетов, победный буллит реализовал Владимир Ткачев.

После 25 сыгранных матчей СКА продолжает занимать 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. На его счету 30 набранных очков. Следующую встречу петербургские хоккеисты проведут на своей площадке в субботу, 2 ноября. Их соперником станет ярославский «Локомотив».