Вынесен приговор мародеру из пострадавшей от взрывов арсенала Каменки

Горсуд Ачинска в Красноярском крае приговорил к двум с половиной годам Егора Клинаева, грабившему жилые дома во время эвакуации после взрыва армейского арсенала. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в суде, срок он будет отбывать в колонии общего режима.

5 августа во время эвакуации, объявленной в поселке Кеменка после взрыва армейского арсенала, 19-летний Егор Клинаев разбивал окна в жилых домах и проникал в квартиры. Молодой человек похищал деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, бытовую технику.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Ему предъявили обвинение по семи эпизодам краж (ст. 158 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе главка МВД по Красноярскому краю, суммарный ущерб по делу составил около 90 тыс. руб. В судебном заседании Егор Клинаев полностью признал вину.

О взрыве арсенала — в материале “Ъ” «Человеческий фактор вписали в происшествие под Ачинском»

Илья Николаев