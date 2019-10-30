Swatch подписали контракт с музеем Лувра

Создав в 2018 году две капсульные коллекции в сотрудничестве с Rejksmuseum в Амстердаме и Музеем Тиссена-Борнемисы в Мадриде, бренд Swatch продолжает свое творческое путешествие, направляясь в парижский музей Лувра. Дизайн четырех новых моделей часов вдохновлены всемирно известными шедеврами, находящимися в коллекции музея.

«Джоконда» Леонардо Да Винчи переосмысляется на современный лад в модели Lisa Masquee. Зеркальный циферблат часов украшен буквами YLOUVRE, а сама Джоконда флиртует со зрителем сквозь оранжевую маску. Портреты Марии Медичи и ее мужа Генриха IV кисти Франса Пурбуса младшего, датированные началом XVII века, обретают новую жизнь в моделях Hairyblue Mary и HenryTheForce. Следуя актуальным тенденциям, Мария изменила цвет волос на королевский синий, а Генри надел красные хипстерские очки. Купидон кисти Гвидо Рени с картины «Похищение Елены» на модели Fleche d’Amour, указывая на красное сердце, сообщает сегодняшнюю дату.

В 2020 году Swatch продолжит путешествие по всемирно известным художественным музеям.