Красноярский край вошел в пятерку лучших регионов России по качеству дорог

30 октября, среда
Росстат опубликовал данные о доле региональных и муниципальных дорог автодорог на конец 2018 года, отвечающих нормативным требованиям. В целом по стране нормативам соответствует 42,4% дорог, что на 0,7% меньше, чем в 2017 году.
В пятерку лучших российских регионов по качеству дорог вошел один сибирский — Красноярский край, в котором 71,4% дорог соответствует нормативам. В десятку худших регионов попали Томская область (23,8%) и Республика Алтай (19,4%).
Состояние дорог в Сибирском федеральном округе:
О том, помогут ли 4,7 трлн руб. побороть бездорожье и аварийность в России, читайте в спецпроекте “Ъ” «Очень дороги дороги»