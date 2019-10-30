Красноярский край вошел в пятерку лучших регионов России по качеству дорог

Росстат опубликовал данные о доле региональных и муниципальных дорог автодорог на конец 2018 года, отвечающих нормативным требованиям. В целом по стране нормативам соответствует 42,4% дорог, что на 0,7% меньше, чем в 2017 году.

В пятерку лучших российских регионов по качеству дорог вошел один сибирский — Красноярский край, в котором 71,4% дорог соответствует нормативам. В десятку худших регионов попали Томская область (23,8%) и Республика Алтай (19,4%).

Состояние дорог в Сибирском федеральном округе:

Красноярский край — 71,4%

Республика Хакасия — 68,6%

Республика Тыва — 53,2%

Алтайский край — 38%

Омская область — 37,9%

Кемеровская область — 36,7%

Новосибирская область — 36,7%

Иркутская область — 28,3%

Томская область — 23,8%

Республика Алтай — 19,4%

О том, помогут ли 4,7 трлн руб. побороть бездорожье и аварийность в России, читайте в спецпроекте “Ъ” «Очень дороги дороги»

Юлия Сасевич