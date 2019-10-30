Парламент Хакасии утвердил двух заместителей Валентина Коновалова

Депутаты Верховного совета Хакасии одобрили кандидатуры двух заместителей «красного» главы республики Валентина Коновалова. Его первым заместителем утвержден Николай Миронов, которого называют личным политконсультантом члена ЦК КПРФ Валерия Рашкина. Также на должность заместителя руководителя региона согласована министр финансов Ирина Войнова.

Теперь Николай Миронов и Ирина Войнова официально вступили в должности. На своем посту господин Миронов будет координировать деятельность главы республики и регионального правительства, а также контролировать другие органы исполнительной власти.

Николай Миронов — директор Центра экономических и политических исследований и политолог. С 2004 по 2006 год Николай Миронов работал в управлении по связям с политическими партиями и общественными объединениями Центризбиркома. Ирина Войнова начала работать в минфине Хакасии в 2010 года. В 2014 году стала первым заместителем министра финансов республики. В 2017 году возглавила ведомство.

Напомним, в сентябре этого года депутаты парламента Хакасии приняли закон, по которому заместители главы республики могут находиться в статусе исполняющих обязанности не более трех месяцев. Ранее этот период не оговаривался.

Юлия Сасевич