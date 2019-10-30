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Депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора Томской области

Депутаты думы Томской области единогласно одобрили кандидатуру Александра Семенова для назначения на должность главного прокурора региона, сообщается на сайте областной думы. Ранее господин Семенов занимал пост начальника управления Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кресло прокурора Томской области стало вакантным осенью этого года после того, как президент Владимир Путин освободил от обязанностей Виктора Романенко. В середине октября Генпрокурор Юрий Чайка внес в думу представление о согласовании кандидатуры прокурора. По словам спикера региональной думы Оксаны Козловской, губернатор Сергей Жвачкин поддержал представление о назначении господина Семенова. «На каких бы должностях ни работал Александр Николаевич, всегда за ним шло звание — лучший»,— сказал заместитель Генпрокурора Николай Шишкин, представивший кандидата депутатам.

Александр Семенов родился в Воронежской области. После окончания университета в 1986 году начал службу в органах прокуратуры, где замещал должности стажера, следователя, старшего следователя и прокурора района. В 2007-2017 годах работал заместителем прокурора Воронежской области, с мая 2017 года — начальник управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и различные ведомственные награды.

Илья Галагуз


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