Совет народных депутатов Кемеровской области переименовали в заксобрание

Депутаты парламента Кузбасса единогласно приняли в окончательном чтении законопроект о переименовании органа законодательной власти. Он вносит поправки в региональный устав, в котором слова «совет народных депутатов» заменяются на «законодательное собрание».

В числе разработчиков законопроекта — 17 депутатов, в том числе спикер регионального парламента Вячеслав Петров, его заместитель Юрий Скворцов и глава комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин. Во фракцию «Единой России» входят все разработчики поправок, кроме господина Скворцова (Патриоты России) и Сергея Ващенко («Справедливая Россия»).

Закон вступит в силу с 1 декабря этого года, до этого момента название органа законодательной власти остается прежним — совет народных депутатов. Ранее спикер облсовета Вячеслав Петров отмечал что, новое название «как нельзя точнее отражает суть работы депутатов — законотворческую миссию».

Юрий Зуев