Депутаты узаконили статус администрации главы Хакасии

Депутаты Верховного совета Хакасии единогласно приняли в окончательном чтении законопроект, узаконивающий правовой статус администрации главы республики. Соответствующее решение принято на сессии в среду.

Законопроект разработан правительством Хакасии. Теперь администрацию главы республики переименуют: она будет обеспечивать работу не только губернатора Валентина Коновалова, но и регионального правительства. Этот орган будет включен в структуру органов исполнительной власти Хакасии. Ранее к ним относились правительство, постоянное представительство, министерства, государственные комитеты, управления и инспекции.

По словам спикера Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева, с принятием закона завершилась «работа, которая проводилась в течение двух лет, еще при старом правительстве».

Напомним, ранее депутат Верховного совета Хакасии от Коммунистов России Денис Бразаускас предлагал ликвидировать администрацию главы республики.

Об инициативе депутата — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Главе ломают аппарат»

Юлия Сасевич