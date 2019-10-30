Наталья Котова поручила мобилизовать технику и людей из-за ожидаемого снегопада

Власти Челябинска готовятся к снегопаду, который ожидается в ночь с 30 на 31 октября. Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова поручила управлению дорожного хозяйства максимально мобилизовать снегоуборочную технику, сообщает начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем телеграм-канале.

Также главам районов поручено привлекать к уборке внутриквартальных и междворовых проездов технику организаций и предприятий. Кроме того, им необходимо обратиться к предпринимателям с просьбой оперативно очищать от снега входные группы и закрепленные территории. Замглаве по городскому хозяйству и управляющим компаниям поручено максимально увеличить штат дворников. Депутата гордумы и райсоветов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками. Автомобилистов мэрия просит не выезжать на летних шинах.