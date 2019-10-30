«Роскосмос» обеспечит Кузбасс трамваями

Госкорпорация «Роскосмос» поставит в Кемеровскую область трамваи собственного производства. Соглашение о сотрудничестве достигнуто между компанией и региональным правительством. По данным властей, в Кузбассе уже приступили к разработке плана мероприятий по развитию экологически чистого вида транспорта — трамваев. «Планируется, что в рамках пилотного проекта до конца января 2020 года Новокузнецк получит две такие единицы транспорта. После обкатки новых трамваев будет заключен контракт на поставку уже более крупной партии»,— говорится в сообщении областного правительства.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, одно из условий взаимодействия — включение в будущий контракт пунктов по сервисному обслуживанию трамваев и обязательному обучению специалистов. Он полагает, что в регионе может быть создана площадка для производства комплектующих и сборке трамваев.

В структуру госкорпорации «Роскосмос» входит Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). В феврале этого года, как писал “Ъ”, Объединенная ракетно-космическая корпорация совместно с Государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева подготовила и активизировала «дорожную карту» по проекту развития трамвайного производства, а также разработала бизнес-план на 2019–2025 годы. В частности, речь шла о строительстве в УКВЗ нового цеха для сборки новой модели трамвайного вагона и электробуса. В этот же цех, сообщал “Ъ”, перенесут частично существующий модельный ряд и увеличат мощности до 220 вагонов в год.

О том, как госкорпорация наращивает производство трамваев, читайте в материале “Ъ” «Роскосмос» встает на путь исправления»

Оксана Павлова