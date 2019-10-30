ФАС проверит обоснованность роста цен на гречку в Алтайском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы России начало проверку по факту роста цен на рынке гречихи в Алтайском крае. Ведомство проверит обоснованность цен и соблюдение требований законодательства по всей торгово-производственной цепочке.

«Направлены запросы об объемах производства и реализации, действующих отпускных ценах сельхозтоваропроизводителям и переработчикам Алтайского края, проводятся контрольные мероприятия ритейла»,— говорится в сообщении службы. В то же время антимонопольное ведомство отмечает, что меры воздействия могут быть применены только в отношении организаций, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, а также если будут выявлены соглашения участников рынка, приводящие к одномоментному повышению цен без объективных причин.

Напомним, в начале недели Алтайкрайстат сообщил о росте за год средних отпускных цен на гречку для промышленных компаний на 79%. Кроме того, почти в два раза, на 98,2%, выросли цены на просо.

Оксана Павлова