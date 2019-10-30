Более 3 тыс. югорчан подали заявки на конкурс «Лидеры России-2020»

На третий сезон всероссийского конкурса «Лидеры России-2020» поступило 3088 заявок от жителей Ханты-Мансийского округа—Югры. По числу заявок регион занял лидирующие позиции по УрФО. Всего подано более 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира, сообщается на сайте конкурса.

Заявочную кампанию третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 4 октября объявил президент РФ Владимир Путин. «На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу», — рассказал руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

На первом месте по активности подачи заявок Центральный (34,94%), на втором – Приволжский (17,94%), на третьем – Северо-Западный (12,55%) федеральные округа, затем следуют Уральский (9,25%), Сибирский (9,01%), Южный (8,61%) округа. Замыкают Дальневосточный (4,12%), и Северо-Кавказский (3,56%) федеральные округа.

Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — более 61 тыс. регистраций. На втором месте по количеству заявок — специализация «Наука» (22 272 заявки). Третье место по числу поступивших заявок заняла специализация «Здравоохранение» (9 745 регистраций).

Весь ноябрь участники будут проходить дистанционные тесты.

Победители конкурса получат образовательный грант 1 млн руб. и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Победители предыдущих конкурсов «Лидеры России» уже сделали карьеру. Например, житель Тюменской области Максим Скворцов победил в первом сезоне конкурса и затем возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Тюменец Петр Вагин, победивший во втором сезоне, занял пост заместителя министра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.